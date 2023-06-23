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Минцифры подписало меморандум с техногигантом Cisco: над чем будут работать

Пятница, 23 июня 2023, 11:50 - Алексей Павлыш

Минцифра подписала меморандум о сотрудничестве с одним из крупнейших производителей телекоммуникационного оборудования в мире Cisco.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифоровой трансформации в Telegram.

Стороны совместно будут развивать проекты по цифровому образованию и внедрять больше инноваций в рамках программы Country Digital Acceleration (CDA).

Программа CDA работает в более 48 странах мира, теперь среди перечня и Украина, добавили в Минцифры.

Отмечается, что вместе с Cisco Минцифры будет работать над образовательными проектами, цифровыми инициативами и развитием платформы Дія.Освіта. В частности:

Cisco предоставит контент для образовательных сериалов в сфере IТ на Дія.Освіта.

  • Компания поделится инструментом Cisco Talent Bridge Matching Engine. Он поможет менеджерам по персоналу быстрее искать кандидатов, а студентам - работу.
  • Цифровые школы - Cisco предоставит 1600 маршрутизаторов с точками доступа Wi-Fi и 1000 вебкамер, чтобы подключить школы к интернету.
  • CDTO смогут посещать офисы и центры Cisco в разных странах, чтобы обмениваться опытом.

"Кроме того, вместе будем работать над разработкой и внедрением инновационной стратегии Украины", - добавили в министерстве.

Экономическая правда

Минцифра образование технології
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