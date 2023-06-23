IFC поможет профинансировать обновление флота Украинского Дунайского пароходства

Украинское Дунайское пароходство (УДП) и Международная финансовая корпорация (IFC) подписали Соглашение, которое будет способствовать привлечению инвестиций для обновления флота (УДП).

Соответствующее соглашение подписали в рамках Международной конференции по восстановлению Украины (Ukraine Recovery Conference 2023) в Лондоне, сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.

"Главная цель договоренностей - мобилизовать частные инвестиции для модернизации и расширения флота ключевого украинского перевозчика на Дунае. Международная финансовая корпорация также будет способствовать внедрению европейских стандартов корпоративной политики, комплаенса и финансовой прозрачности.

Обновление флота Украинского Дунайского пароходства позволит расширить возможности логистической экосистемы Дуная", - говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что сейчас Дунайский кластер - важная составляющая мировой продовольственной безопасности и экономической интеграции Украины с ЕС, поскольку является эффективным альтернативным путем для грузооборота в условиях блокирования основных морских путей.

Министерство напомнило, что Украинское Дунайское пароходство (УДП) - частное акционерное общество (ЧАО), которое принадлежит государству.

"После полномасштабного вторжения России УДП перестроило бизнес-модель, внедрило реформы по прозрачному и эффективному управлению. Предприятие запустило новые направления деятельности, реализовало ряд инвестиционных проектов, начало строительство и модернизацию флота.

Впервые за историю существования Украинское Дунайское пароходство получило прибыль от деятельности, в результате чего в 2022 году госбюджет получил рекордные дивиденды - более 146 млн грн. Трансформация предприятия открыла возможность для привлечения инвестиций и стратегического взаимодействия с международными партнерами", - резюмировали в Мининфраструктуры.

Экономическая правда