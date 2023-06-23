ГУР предполагает возможные удары по энергетике осенью

Украина готовится к возможным ударам по электростанциям осенью, поскольку россияне продолжают производство ракет, а предыдущая их кампания по уничтожению украинской энергетики не достигла цели.

Об этом заявил заместитель начальника украинской военной разведки Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина.

"Мы готовимся. Мы понимаем эту проблему, понимают эту проблему и наши партнеры. И, повторюсь, противовоздушная оборона - это один из приоритетов на сегодня для повышения способности Вооруженных сил Украины", - отметил он.

Скибицкий подчеркнул, что для того, чтобы прикрыть стратегические объекты, гражданские города и села, необходимо больше комплексов противовоздушной обороны.

"Осуществляются все меры по усилению нашей системы противовоздушной обороны, получению новых комплексов ПВО. На это была также направлена конференция в формате "Рамштайн". Один из ключевых и приоритетных вопросов на сегодня - противовоздушная оборона, это ракеты, это возможность увеличения количества современных комплексов ПВО", - сказал он.

По словам Скибицкого, в первую кампанию атак на энергетику, враг не достиг своего результата.

"Наша система энергопитания, производства электроэнергии выстояла. Мы, по сути, нормально пережили зиму", - отметил он.

Однако производство ракет в России продолжается, а потому, ГУР не исключает попыток с осени оставить Украину без электричества.

В то же время он отметил, что иностранные комплексы противовоздушной обороны довольно эффективны.

"Гораздо эффективнее по своему применению и по своему потенциалу, чем ракеты российского производства. Об этом свидетельствует процент, сколько мы сбиваем - даже наши иностранные партнеры удивляются, насколько профессионально работают наши военные", - подчеркнул он.

Напоминаем:

Оккупанты свезли в Брянскую область комплексы "Бал" с ракетами Х-35. Это повышает угрозы для Киева и семи областей - Житомирской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Черниговской, Сумской и Харьковской.

В то же время уже известно, что компания Raytheon Technologies планирует изготовить еще пять батарей Patriot для Украины до конца 2024-го.