ЕС выделит гранты на реализацию железнодорожных проектов в Украине

ЕС инвестирует в развитие железнодорожной инфраструктуры Украины - средства предоставляются в рамках финансового инструмента Connecting Europe Facility (CEF) для развития пограничных переходов с Польшей, Румынией, Словакией и Венгрией.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

"Украина активно работает над интеграцией своей железнодорожной инфраструктуры в ЕС. Реализацию ряда таких проектов мы уже начали, но сейчас нам необходима системная поддержка наших международных партнеров и финансовых институтов.

Это впервые в истории, когда ЕС безвозвратно выделяет средства на реализацию железнодорожных проектов в Украине. Мы будем развивать перспективные переходы со странами ЕС, инфраструктура которых нуждается в модернизации", - заявил председатель правления УЗ Евгений Лященко.

В частности, средства будут направлены на развитие пунктов пропуска с Польшей Ягодин - Дорогуск и Мостиска II - Медика.

"Также будет выполняться развитие пункта пропуска Чоп - Черна над Тисой/Захонь, который соединит Украину со Словацкой Республикой и Венгрией. Здесь планируется построить интермодальный терминал и прилегающую инфраструктуру на станции Чоп.

Кроме того, будет осуществлена реконструкция станционных путей 1435 мм на станциях Вадул-Сирет и Глубокая-Буковинская в рамках совместных с Румынской стороной проектов", - добавили в компании.

"Сотрудничество с CEF - это новый инструмент для Украины и железной дороги. Во время первого участия в конкурсе на финансирование мы направляли заявку с нашими соседними странами, и поэтому был сделан акцент именно на развитие наших западных переходов со странами ЕС. Следующая подача проектов состоится уже в сентябре этого года, и здесь уже мы сами определим и предложим ЕС проекты для инвестиций.

В планах - развитие железнодорожных коридоров TEN-Т с евроколеей 1435 мм для развития грузового и пассажирского сообщения с Евросоюзом", - добавил директор департамента стратегии и трансформации УЗ Олег Яковенко.

Экономическая правда