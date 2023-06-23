Германия подписала еще одно долгосрочное соглашение на поставки СПГ из США

Германия подписала еще одно долгосрочное соглашение об импорте большего количества американского сжиженного природного газа, поскольку Берлин стремится заменить российские энергоносители.

Об этом пишет Financial Times.

SEFE (Securing Energy For Europe) - компания, возникшая в результате фактической национализации Берлином немецких предприятий российского государственного "Газпрома" - будет закупать 2,25 млн тонн газа в год у Venture Global LNG, американского разработчика экспортных терминалов вдоль Мексиканского залива.

"20-летний срок действия контракта на поставку свидетельствует о том, что Германия, которая начала импортировать СПГ только семь месяцев назад, ожидает, что потребление газа в ее экономике не уменьшится, несмотря на цель сократить 95% чистых выбросов углерода к 2045 году. SEFE полностью принадлежит немецкому государству", - пишет FT.

Исполнительный директор SEFE Эгберт Лаеге заявил, что это соглашение является "еще одним важным шагом в нашей миссии по обеспечению энергетической безопасности европейских потребителей" и "будет способствовать дальнейшей диверсификации и устойчивости" поставок на континенте.

Главный исполнительный директор Venture Global Майк Сейбл приветствовал "стратегическое партнерство" с Германией, заявив, что его компания имеет "честь поддерживать ключевого союзника США".

Компании не разглашают цену, по которой будет продан газ, что эквивалентно примерно 5 процентам спроса Германии.

Эта сделка является второй 20-летней сделкой Германии с Venture Global, после соглашения на 2 млн т/год, подписанного с предприятием EnBW, которое в значительной степени принадлежит юго-западной земле Баден-Вюртемберг. Эти сделки сделают Venture Global крупнейшим поставщиком СПГ в Германии.

В прошлом году немецкая компания RWE заключила соглашение о поставках катарского СПГ на 15 лет - значительно более короткий срок, чем хотела страна Персидского залива, которая в последние месяцы подписала соглашения с китайскими компаниями на 27 лет.

Экономическая правда