Румыния может направить часть прибыли энергокомпаний на восстановление инфраструктуры Украины
Румыния рассматривает возможность направления части прибыли энергокомпаний на восстановление энергетической инфраструктуры Украины.
Об этом сообщает Министерство энергетики Украины по итогам встречи министра Германа Галущенко с главой МИД Румынии Луминицей Одобеску в рамках Конференции по восстановлению Украины в Лондоне.
"Стороны обсудили меры по усилению энергетической безопасности в регионе, а также помощь украинскому энергосектору в восстановлении и восстановлении объектов инфраструктуры, разрушенных в результате российских атак.
Особое внимание на встрече министры уделили призыву Министерства энергетики Украины к иностранным партнерам поделиться дополнительными доходами, которые энергетические компании получили в результате развязанной Россией войны в Украине, что обусловило существенные скачки цен на энергорынках, а затем - незапланированные доходы их игроков", - говорится в сообщении.
Отмечается, что министр энергетики Румынии Вирджил Даниэль Попеску сообщил о готовности рассмотреть эту инициативу.
Во время встречи в Лондоне Галущенко и Одобеску обсудили пути и направления реализации соответствующих планов.
В Минэнерго напомнили, что первой решение о направлении 10%, или 12 млн евро, сверхприбылей на восстановление Украины приняла Международная энергетическая компания Ignitis Group со штаб-квартирой в Вильнюсе (Литва).
Экономическая правда