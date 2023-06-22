Украинцы в Литве: миграционная платформа EWL проанализировала, где работают и сколько зарабатывают

По состоянию на июнь 2023 года 25,6 тыс граждан Украины трудоустроились в Литве по трудовым договорам.

Об этом УП сообщили в миграционной платформе EWL, обобщив, где работают граждане Украины, сколько зарабатывают и как решают языковую проблему.

Как отмечают в EWL, власти и работодатели Литвы поощряют украинских беженцев интегрироваться и трудоустраиваться в стране. Таким образом заполняются места в отраслях, где не хватает рабочих рук.

По данным службы занятости Литвы, по трудовым договорам в стране работает 25 600 граждан Украины. Это почти 61% от количества зарегистрированных в стране беженцев (по состоянию на март 42 000).

Они заполнили вакансии, где ощущалась высокая нехватка сотрудников. В Миграционной платформе EWL исследовали, какую работу чаще всего предлагают украинцам и сколько можно заработать в Литве.

Популярные вакансии

Больше всего вакансий на предприятиях, где опыт работы не является обязательным и не требуется знание литовского языка. Они подобны простой физической работе, которую предлагают в Польше. Зато минимальная зарплата в Литве немного выше польской - это 840 евро брутто (34 тыс.грн.) В Польше минимальная зарплата с июля 2023 года составит 796 евро брутто (32,1 тыс.грн).

Средняя зарплата в Литве в 2022 году составляла 1666 евро брутто (67,3 тыс.грн). Для сравнения в Польше - 1225 евро брутто (49,5 тыс.грн).

Нехватку кадров в Литве декларируют работодатели в сфере услуг, гостиничного дела, производстве, строительстве, а также оптовой и розничной торговли.

Примеры вакансий, которые предлагают гражданам Украины в Литве:

Изготовление проводов и кабелей на заводах преимущественно для предприятий автомобильной отрасли. Зарплата - от 750 евро нетто (30,2 тыс.грн). С учетом премий и бонусов, в среднем зарплата может достигать 1000 - 1300 евро нетто (40,3-52,5 тыс.грн).

Работа на мясных предприятиях, связанная с нарезкой, упаковкой и маркировкой мясных изделий. В зависимости от предприятия зарплата - 680-850 евро (27,5-34,3 тыс.грн).

Сезонные вакансии, как, например, в сфере обслуживания. Это может быть работа помощником повара с зарплатой от 800 евро нетто (32,3 тыс.грн), работа в прачечных с зарплатой 700 евро нетто (28,3 тыс.грн) или работа на высадке деревьев с зарплатой 1700 евро (68,7 тыс.грн).

Повара нужны круглый год независимо от сезона. На таких вакансиях предлагают зарплату 1100-1500 евро (44,4 -60,6 тыс.грн). Такая работа требует навыков и знания языка.

"Литовские работодатели поощряют украинцев к труду различными бонусами. Например, премиями, предлагают бесплатное питание (одно- или двухразовое). Литва также является одной из немногих стран ЕС, которая предоставляет жилье для работников бесплатно. Это позволяет украинцам значительно сэкономить на расходах. Например, работая в Нидерландах на жилье следует откладывать 400-500 евро. Хотя средняя зарплата в Литве меньше выплат в странах с более богатой экономикой, но денежные поощрения со стороны и работодателей, и государства позволяют украинцам заработать больше", - рассказывает Марцин Колодзейчик, директор международной рекрутации Миграционной платформы EWL.

По словам экспертов, это имеет определенный эффект. Опрос Службы занятости Литвы свидетельствует о том, что 34% беженцев из Украины в будущем планируют жить и работать в Литве.

Помощь от государства

Власти Литвы предоставляет украинцам, которые имеют временную защиту:

единовременное пособие в размере 300 евро,

карточки на покупку питания по 20 евро в неделю, 80 евро в месяц.

Литовская Служба занятости способствует интеграции украинцев в рынок труда, компенсируя часть заработной платы работодателям, которые их трудоустроили. Это помогает решить проблему нехватки кадров, как и простые процедуры легализации в стране.

Легализация в Литве

Литва, как и другие страны ЕС, предоставляет беженцам Украины статус временной защиты. Он дает право на образование, медицинское страхование и постоянное проживание сроком на 1 год с возможным продлением до 3 лет, доступ к рынку труда, социальную помощь.

"На данный момент даже те граждане Украины, которые последний год находились в других странах ЕС и находились под их защитой (например, в Чехии или Германии) могут без проблем получить временную защиту в Литве. Прибежище оформляется на месте перед началом работы", - рассказывает Мария Кузенко, руководитель отдела легализации Миграционной платформе EWL.

Языковой вопрос

Также в трудоустройстве на простую физическую работу помогает отсутствие языкового барьера. В Литве можно объясниться на русском. Зато литовские власти планируют побуждать украинцев к изучению литовского.

"Знание литовского языка понадобится для трудоустройства на высококвалифицированную работу. Это важно для украинцев, которые хотят работать в Литве по специальности", - утверждает Марцин Колодзейчик. Ранее Литовская Служба занятости сообщала, что по результатам анонимного опроса украинцев, которые воспользовались ее услугами, в будущем 34% украинских беженцев в Литве планируют остаться жить и работать в этой стране. Сейчас на ее платформе зарегистрировано 9 900 вакансий. На 2 600 позиций работодатели готовы принять украинцев.

По данным Центробанка Литвы, в 2022 году украинцы создали добавленную стоимость на 400 млн евро - 1% валового внутреннего продукта.

Министерство социальной защиты и труда сообщало, что за год войны в Украине украинские беженцы, которые нашли убежище в Литве, уплатили в бюджет страны более 58 млн евро налогов.

По состоянию на март в Литве зарегистрировано около 42 000 украинских беженцев.