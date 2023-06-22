J.P. Morgan поможет "Укрфинжилью" с ипотечным кредитованием, в частности, программой "єОселя"

Один из крупнейших мировых финансовых холдингов JP. Morgan и Европейское дочернее подразделение консалтинговой компании Alvarez & Marsal совместно с "Укрфинжиллом" будут развивать ипотечное кредитование в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В рамках международной конференции по восстановлению Украины (URC 2023) стороны с участием первой вице-премьера – министра экономики Юлия Свириденко подписала меморандум о сотрудничестве.

"Стратегическое партнерство с J.P. Morgan предусматривает получение практических рекомендаций по привлечению финансирования от иностранных инвесторов путем выпуска облигаций, обеспеченных ипотечными соглашениями, и/или секьюритизации. Также планируется консалтинговая помощь "Укрфинжилью" по вопросам процедур и порядка регулирования выпуска облигаций, обеспеченных ипотекой, в странах ЕС.

Сотрудничество Alvarez & Marsal, кроме консультационной помощи, предусматривает возможность в будущем привлечь средства от международных финансовых организаций и иностранных инвесторов для нужд ипотечного кредитования в Украине.

Также компания поможет проанализировать структуру "Укрфинжилья" и подобрать оптимальные модели финансирования "bridge financing".

"єОселя — инновационный продукт для финансовой сферы в Украине. Полная цифровизация процесса заявки, удобство и нулевая толерантность к коррупции позволяет сотрудничать с известными мировыми компаниями.

Привлечение иностранных партнеров к развитию рынка ипотечного кредитования в Украине позволит его масштабировать и сделать более прозрачным, что будет существенно способствовать качественному восстановлению нашей страны. Верю, результаты нашего сотрудничества не заставят себя ждать", – заявил председатель правления "Укрфинжилья" Евгений Мецгер.

Напоминаем:

Украина благодаря союзникам получит еще 1,75 млрд долларов финансовой поддержки через Всемирный банк в виде гарантированных ссуд и грантов.