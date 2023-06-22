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Уровень воды в пруду-охладителе ЗАЭС стабилен – "Энергоатом"

Четверг, 22 июня 2023, 13:26 - Экономическая правда

Несмотря на подрыв российскими оккупантами плотины Каховской ГЭС, ситуация остается стабильной и контролируемой.

Об этом заявили в "Энергоатоме".

Так, по состоянию на 11:00 22 июня фиксируется незначительное снижение уровня воды в пруду-охладителе, сейчас он составляет 16,61 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции, заявили в компании.

"Уровень воды в канале ТЭС, откуда при необходимости подпитывается пруд ЗАЭС, - на уровне 11,15 м. Заметим, что в последнее время уровень воды в канале существенно не падает, его показатели уже не зависят от Каховского водохранилища.

Стоит напомнить, что энергоблоки ЗАЭС не работают с сентября 2022 года, поэтому с тех пор активного испарения воды из пруда-охладителя не происходит", - пояснили в "Энергоатоме".

 

Напомним:

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия вероятно готовится совершить теракт на Запорожской атомной станции, который может привести к выбросу радиации.

Экономическая правда

энергетика Энергоатом АЭС Каховская ГЭС
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