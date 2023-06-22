Курс валют на 22 июня: гривня укрепляется к доллару

В четверг, 22 июня, наличная гривня на "черном рынке" укрепилась к доллару, но ослабла против евро, похожая ситуация происходит в обменниках банков.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 12:40 курс доллара против гривны на "черном рынке" составил 36,78 – 36,79 грн против котировок в 36,98 – 37,16 в среду.

В это же время "черный" курс евро составил 40,73 - 40,96 грн против курса 40,59 - 40,81 грн за евро в среду.

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 36,8 – 37,3 грн (курс на 21 июня – 36,85 – 37,3 грн);

Евро – 40,33 – 40,95 грн (курс на 21 июня – 40,3 – 40,9 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

Приватбанк – 36,75 – 37,25 грн;

Ощадбанк – 36,55 – 37,45 грн;

Укрэксимбанк – 36,5 – 37,3 грн;

Райффайзен – 36,7 – 37,35 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.

Экономическая правда