Австралийский миллиардер Форрест инвестирует 500 миллионов долларов в Фонд развития Украины

Австралийский бизнесмен и глава инвестиционной компании Tattarang Эндрю Форрест инвестирует 500 млн долл в Фонд развития Украины (UDF).

Об этом стало известно в ходе Конференции по восстановлению Украины - 2023 в Лондоне, сообщает пресс-служба Минэкономики Украины.

"UDF будет иметь решающее значение в восстановлении Украины после войны, с акцентом на развитие зеленой энергетики и цифровой инфраструктуры. Доктор Форрест призвал других мировых инвесторов увидеть Украину такой, какой она есть, замечательной долгосрочной инвестицией", - заявили в министерстве.

Отмечается, что Форрест будет стратегическим советником в создании Фонда и его инвестиционных групп - зеленых стратегических металлов, зеленого железа, зеленого водорода и зеленой электроэнергии, и будет выступать в составе консультативной группы для украинского правительства.

"Мы не должны стремиться восстановить то, чем Украина была, с ее устаревшей инфраструктурой советской эпохи. Мы должны представить, какой она может быть с видением, планированием и наличием лучших в мире технологий, управления и мышления. Это будет позиционировать восстановление Украины не просто как восстановление, а как большую возможность для национального обновления.

Мы построим будущее, которое будет цифровым, зеленым, справедливым и свободным от коррупции. Мы объединяемся со всем свободным миром, чтобы помочь украинскому народу войти в золотую эру, которая последует после этой ужасной войны. Не строить то, что было, а строить светлое будущее", - заявил Форрест.

Доктор Форрест провел в Украине почти неделю и посетил Киев в июне 2022 года, встретившись с большинством Кабинета Министров Украины, включая Президента Зеленского, где были согласованы принципы стратегии на раннем этапе.

"После вступления доктора Форреста в сентябре 2022 года консультативная группа по финансовым рынкам BlackRock (BlackRock FMA) тесно сотрудничала с украинским правительством, подписав Меморандум о взаимопонимании, согласно которому BlackRock FMA оказывает консультативную поддержку в разработке инвестиционной базы для привлечения частного капитала для восстановления и поддержки экономики Украины.

В мае 2023 года Министерство экономики Украины объявило о назначении BlackRock FMA консультантом по дизайну Фонда развития Украины", - напомнили в министерстве.

UDF мобилизует и будет привлекать государственный и частный капитал к восстановлению Украины, используя ряд инновационных и традиционных финансовых инструментов.

Структура фонда будет включать многоуровневый подход, который будет руководствоваться сильным управлением и глобальными стандартами надежных методов управления финансами и рисками.

UDF будет нацелен на ключевые сектора украинской экономики, включая энергетику, инфраструктуру, сельское хозяйство, производство и ИТ. Фонд будет способствовать усилиям Украины восстановить экономику в соответствии с лучшими практиками и стать ключевым партнером мирового сообщества в переходе к низкоуглеродной экономике, объясняют в Минэкономики.

Экономическая правда