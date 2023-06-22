Регулятор США подал в суд на Amazon из-за обмана клиентов. Компания отрицает обвинения
Федеральная торговая комиссия США (FTC) подала в суд на компанию Amazon, обвинив ее в том, что она обманом заставляет клиентов подписываться на свой сервис Prime без их согласия и "саботирует" попытки отменить их подписки.
Об этом пишет Financial Times.
В иске, поданном в четверг, FTC заявила, что Amazon использовал "манипулятивный, принудительный или обманчивый дизайн интерфейса пользователя, известный как "темные шаблоны", чтобы обманом заставить потребителей подписаться на подписку Prime с автоматическим обновлением".
"Amazon обманом заставлял людей подписываться на постоянные подписки без их согласия, что не только разочаровывало пользователей, но и стоило им значительных денег", - заявила глава регулятора Лина Хан.
Amazon назвал претензии FTC "ложными", заявив, что отменить членство в Prime было "понятно и просто".
Компания утверждает, что регулятор объявил о деле без какого-либо предупреждения, "в разгар наших дискуссий с сотрудниками FTC, чтобы убедиться, что они понимают факты, контекст и юридические вопросы, и до того, как мы смогли провести диалог с самими членами комиссии до того, как они подали иск в суд".
Этот иск является еще одним шагом FTC против крупных технологических компаний, таких как Amazon, Google и Meta, которые были начаты FTC и другими антимонопольными регуляторами в Вашингтоне, поскольку они борются с антиконкурентными или антипотребительскими деловыми практиками.
Экономическая правда