Конференция в Лондоне: Украина представила стратегию социального восстановления страны

Мероприятия по социальному восстановлению Украины, которые призваны создать условия, чтобы украинцы захотели вернуться и жить в своей стране, были представлены на Международной конференции по вопросам восстановления Украины (URC 2023), которая началась 21 июня в Лондоне.

Стратегию социального восстановления представила министр социальной политики Оксана Жолнович, передает пресс-служба Минсоцполитики.

Она отметила, что Украина станет государством лучших цифровых социальных решений, где практически все сервисы будут иметь онлайн поддержку, а социальные услуги будут качественные и доступные.

В своем выступлении Жолнович отдельно остановилась на вопросах роста уровня рождаемости в стране, проекте подготовки приемных семей, реабилитации и включения в социальную жизнь лиц с инвалидностью, поддержкуе ментального здоровья украинцев.

Ключевые векторы и приоритетные проекты, озвученные Жолнович, выглядели следующим образом:

цифровизация всех социальных решений,

построение новой системы социального сопровождения,

развитие семейных форм воспитания,

создание в Украине хаба по протезированию,

поддержка жизнестойкости украинских семей и лиц пожилого возраста.

"Ежедневно украинцы сталкиваются с вызовами, которые несут для них физические, ментальные, экономические и социальные потери. Миллионы наших граждан уже сегодня нуждаются в поддержке и восстановлении. Поэтому мы постоянно работаем над тем, чтобы украинцы имели желание жить и возвращаться в Украину", - отметила Жолнович.

Отдельно она подчеркнула, что по данным ВОЗ почти 15 млн украинцев могут иметь проблемы с ментальным здоровьем и нуждаются в поддержке. В этом контексте акцент социальных программ направлен на утверждение жизнестойкости и развития человека.

"Для того чтобы предотвращать обострение проблем с ментальным здоровьем мы планируем создать в каждой громаде центры жизнестойкости, где каждый сможет получить психосоциальную поддержку. Это будут пространства развития общин и ячейки для формирования нашего уникального волонтерского движения, которое будет способно реагировать на любые вызовы и удовлетворять любые потребности", - отметила министр.

Также, на уровень проблемы вышла демографическая ситуация.

"Сегодняшняя демографическая ситуация требует от правительства активных действий, в том числе и для роста уровня рождаемости. Государство будет обеспечивать поддержку планирования отцовства, чтобы будущие родители имели необходимый доступ ко всем медицинским и социальным услугам в этом плане", - добавила Жолнович.

В особом фокусе внимания - поддержка семей, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах. Для системной поддержки семей, государство упрощает выплаты через создание универсальной помощи.

Министр также акцентировала на том, что сейчас внимание правительства направлено на создание условий, в которых каждый ребенок будет воспитываться в семье - лучшей среде для роста.

"Важным аспектом реформ является обеспечить семьей каждого ребенка. Если не удается сохранить родную, должны сделать все, чтобы была приемная. Поэтому мы начали проект подготовки приемных семей и строительство для них жилья. Потому что почти 9 тысяч детей сегодня не имеют родительской опеки и нуждаются в устройстве в семейные формы воспитания", - отметила Жолнович.

Украина будет вынуждена реагировать на еще один вызов, обусловленный войной, - значительное увеличение количества людей, имеющих инвалидность. Поэтому Минсоцполитики работает над тем, чтобы эти люди были максимально включены в социальную жизнь, получали своевременную и комплексную реабилитацию, были обеспечены ассистивными технологиями и сопровождением при трудоустройстве.

"Сегодня в Украине мы имеем очень много случаев сверхсложного протезирования. Но этот опыт мы также хотим переформатировать в наше преимущество и сформировать как можно лучшие практики реабилитации и инновационные решения. Уверена, что мы создадим в Украине мировой хаб протезирования и этим мы будем полезны не только Украине, но и всему миру", - добавила Оксана Жолнович.

Напоминаем:

Конференция в Лондоне объединила международных партнеров, украинских чиновников, представителей международных финансовых учреждений, частного сектора и гражданского общества, чтобы совместно определить приоритеты по восстановлению Украины для ее экономической и социальной стабилизации.