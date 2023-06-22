Нефть дешевеет на неопределенном спросе, рынок ожидает данных по запасам в США

Фьючерсы на нефть упали в четверг на фоне опасений относительно спроса после того, как председатель ФРС США намекнул на дальнейшее повышение процентных ставок, в то время как трейдеры ожидали официальных данных о запасах в США после отраслевого отчета, который показал неожиданное сокращение запасов сырой нефти.

Об этом пишет Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 20 центов, или на 0,3%, до 76,92 доллара за баррель в 04:00 по Гринвичу, в то время как фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) снизились на 19 центов, или на 0,3%, до 72,34 доллара.

На предыдущей сессии цены на нефть выросли на доллар за баррель, поскольку цены на кукурузу и сою в США достигли многомесячных максимумов, усилив ожидания, что неурожай во всем мире может снизить объемы производства биотоплива и увеличить спрос на нефть.

Однако рынок был осторожным, поскольку председатель ФРС Джером Пауэлл в своем выступлении в Конгрессе в среду подтвердил, что целью центробанка является сдерживание инфляции, и сказал, что еще два повышения процентной ставки на 25 базисных пунктов до конца года является "довольно удачным предположением".

Более высокие процентные ставки в конечном итоге увеличивают стоимость заимствований для потребителей, что может замедлить экономический рост и снизить спрос на нефть.

"Восстановление экономики Китая все еще остается в центре внимания нефтетрейдеров. Больше стимулирующих мер со стороны китайского правительства может улучшить перспективы спроса на нефть", - сказала рыночный аналитик CMC Тина Тенг, добавив, что данные о производственной активности в Китае на следующей неделе могут повлиять на движение цен на нефть.

Между тем, официальные данные о запасах от Управления энергетической информации США будут опубликованы позже в четверг. Отчет был задержан на день после государственного праздника в понедельник.

По предварительным данным Американского института нефти, запасы сырой нефти в США за неделю, закончившуюся 16 июня, сократились примерно на 1,2 миллиона баррелей, вопреки прогнозам аналитиков, которые ожидали роста на 300 тыс баррелей.

Экономическая правда