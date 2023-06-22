Украина и Британия договорились о Фонде инноваций в сфере энергетики на 62 миллиона фунтов

Великобритания и Украина заключили меморандум об энергетическом партнерстве и создании Фонда восстановления энергетики на 62 млн фунтов.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго в Telegram.

"Вместе с государственным министром по вопросам Европы МИД Великобритании Лео Докерти подписали Меморандум об Энергетическом партнерстве между нашими странами.

Будет создан Фонд инноваций "InnovateUkraine" в размере 62 млн фунтов стерлингов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что основная цель - усиление энергетической безопасности. Первоначальный взнос составит 10 млн фунтов стерлингов, остальную часть направят частями до 2025 года. Средства пойдут на проекты энергетических инноваций, которые ускорят процесс реконструкции и восстановления украинской энергетической инфраструктуры, добавили в министерстве.

Согласно меморандуму, британская сторона окажет поддержку Минэнерго в рамках нового партнерства по чистой энергии и продолжит поддержку программы "Устойчивость и энергетическая безопасность Украины" ("URES").

Речь идет о техническом сотрудничестве, грантах в рамках официальной помощи развитию, а также содействие торговле и инвестициям в таких сферах, как малые модульные атомные электростанции, "зеленый" водород и другие возобновляемые газы, солнечные микро/мини-сети, солнечные системы для малых домохозяйств, энергоэффективность, наземная и оффшорная ветроэнергетика, развитие углеродного рынка и другие.

Также подписали Соглашение между Великобританией и IFC о финансировании программ по энергетической безопасности Украины в 30 миллионов долларов.

Экономическая правда