Украинцы подали более 20 тысяч заявок по программе "єВідновлення": выплаты уже начались

С момента старта программы "єВідновлення" украинцы уже подали 20 308 заявок на помощь, государство начало первые выплаты.

Об этом сообщает пресс-служба "Дії".

Восемь семей уже получили выплаты на общую сумму 847 тыс грн, еще 78 семьям одобрены заявки на 6,8 млн грн.

Как добавили в Минцифре, больше всего среди заявителей, которые получат выплаты, - жители Донецкой и Киевской областей. В частности, из Дружковской и Калиновской общин.

Дія

В ведомстве добавили, чтобы получить выплаты от государства, комиссия должна осмотреть поврежденное или разрушенное жилье и дать оценку. Сейчас в Украине работает 482 таких комиссий.

Напоминаем:

На конец мая на получение компенсаций было подано 15 тысяч заявок из 16 областей Украины.

В то же время в Мининфраструктуры признали, что две трети граждан, желающих подать заявление на выплату пособия по программе "Восстановление", жалуются, что не могут этого сделать, ведь "Действие" не отражает их жилье.

В министерстве объяснили, что этим гражданам нужно внести информацию о праве собственности на имущество в Государственный реестр прав (ДРРП), обратившись к государственному регистратору, или попытаться зарегистрировать недвижимость онлайн.

В то же время Правительство разрешило подавать бумажные заявки на программу "єВідновлення".

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