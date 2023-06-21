"Дія" ночью не будет работать в течение двух часов

В ночь с 21 на 22 июня портал и приложение "Дія" не будут работать в течение двух часов.

Об этом сообщает пресс-служба "Дії".

Чтобы вы пользовались самыми качественными онлайн-услугами, мы расширяемся на еще один датацентр. Так сервисы будут работать молниеносно быстро и максимально защищены", – говорится в сообщении.

Для того чтобы "Дія" переехало на новое оборудование, специалистам необходимо немного времени.

"Поэтому онлайн-сервисы не будут работать сегодня с 23:00 до 01:00. Сразу после этого Дія будет готова к работе", – добавили в пресс-службе.

Экономическая правда