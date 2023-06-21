ЕБРР и партнеры будут работать над страхованием военных рисков в Украине

Европейский банк реконструкции и развития и другие участники Ukraine Recovery Conference в Лондоне подписали заявление о намерениях по сотрудничеству в восстановлении рынка частного страхования в Украине для устойчивости во время войны и послевоенного восстановления.

Об этом сообщает пресс-служба ЕБРР.

Заявление подписали ЕБРР, Европейская Комиссия, Норвегия, Швейцария, Украина и Фонд технического сотрудничества тайваньского бизнеса. Стороны будут работать вместе с основными стейкхолдерами на этом рынке и государственном секторе над созданием необходимого гарантийного фонда.

"Рынок страхования в Украине почти прекратил деятельность в результате развязанной Россией войны в Украине, но наличие страховых услуг для частных инвесторов является одним из ключевых залогов как устойчивости страны во время войны, так и успеха послевоенного восстановления", - отметили в финучреждении.

В ЕБРР отмечают, что страхование является критически важной отраслью для поддержания экономической устойчивости Украины.

Согласно последней оценке Всемирного банка за год войны Украина понесла физический ущерб и убытки на 135 млрд долл и потребует 411 млрд долл для восстановления в течение 10 лет.

"Хотя до этого времени финансирование украинской экономики в основном обеспечивали другие страны и международные организации, частный сектор также должен играть значительную роль в восстановлении, учитывая эти огромные объемы потребностей", – объясняют в ЕБРР.

Подписанты заявления о намерениях рассмотрят возможность сотрудничества в создании гарантийного фонда для восстановления Украины в партнерстве с ведущими международными учреждениями частного сектора с целью содействия доступу частного сектора к услугам страхования военных рисков в Украине.

На начальном этапе предполагается запуск такого страхования для торговых операций с перспективой дальнейшего расширения на другие сегменты рынка.

Также будет рассмотрена возможность привлечения донорской поддержки для активизации украинской отрасли внутреннего страхования и перестрахования и ее связей с глобальными игроками рынка, а также создание платформы для диалога между ключевыми стейкхолдерами рынка страхования в государственном и частном секторах с целью определения дополнительных сфер для сотрудничества.

Напоминаем:

Многостороннее агентство по гарантиям инвестиций (MIGA) группы Всемирного банка начало предоставлять гарантии страхования военных рисков в Украине.