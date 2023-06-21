В "Ощадбанке" начали выдавать кредиты по программе "еОселя" на жилье в состоянии строительства

Ощадбанк выдал первый кредит по государственной программе "еОселя" для покупки жилья в строящемся жилом комплексе, тогда как ранее кредиты выдавали только на готовое жилье.

Об этом сообщается на сайте банка.

В банке отметили, что включение в программу строящегося жилья существенно расширяет предложение для участников.

Ранее по кредитам "еОсели" можно было приобрести недвижимость только на вторичном рынке или на первичном, если дом уже введен в эксплуатацию.

Напоминаем:

Программа доступного ипотечного кредитования "еОселя" работает с октября 2022 года. На льготную ипотеку под 3% годовых сроком до 20 лет с первоначальным взносом от 20% стоимости жилья могут претендовать военнослужащие-контрактники ВСУ, работники сектора безопасности и обороны, медработники, педагоги, ученые.

В конце 2022 года правительство докапитализировало компанию "Укрфинжитло", через которую государство финансирует дешевую ипотеку, на 30 млрд грн за счет выпуска облигаций внутреннего госзайма. По словам вице-премьера - министра экономики Юлии Свириденко, такого финансирования будет достаточно, чтобы в 2023 году выдать 12-15 тыс. ипотечных кредитов.

Сейчас ЧАО "Украинская финансовая жилищная компания" ("Укрфинжитло") в рамках программы "еОселя" выдало кредиты уже 1 346 семьям на сумму более 1,8 млрд грн.

На сегодня банками-партнерами программы являются также банки "Глобус", Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк и Sky Bank.

Ощадбанк с начала запуска программы профинансировал уже 825 льготных кредитов на общую сумму более 1,1 млрд грн.

Ранее Минэкономики анонсировало, что в 2023 году планируется увеличить перечень категорий граждан, которые смогут получить кредит на собственное жилье. Они смогут взять кредит на покупку жилья под 7% годовых. В правительстве рассчитывают сделать эту программу постоянно действующей.