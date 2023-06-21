ЕИБ выделит 840 миллионов евро на восстановление Украины: подписали меморандум
Украина и Европейский инвестиционный банк подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в проектах восстановления Украины, который предусматривает выделение 840 млн евро на реализацию в 2023 году приоритетных проектов восстановления инфраструктуры Украины.
Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины в Facebook.
Документ подписали вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков и президент ЕИБ Вернер Хойер на полях Ukraine Recovery Conference 2023, которая проходит в Лондоне.
"С начала полномасштабного вторжения РФ Европейский инвестиционный банк выделил Украине 1,7 миллиарда евро экстренной помощи. Эти деньги были направлены на нужды государственного бюджета и поддержали украинскую экономику. Сегодня мы расширяем наше сотрудничество в восстановлении Украины.
Мы будем совместно работать над рядом проектов, направленных на восстановление муниципальной и транспортной инфраструктуры, улучшение энергоэффективности и т.д. Мы ценим поддержку, которую Банк уже предоставил украинцам, и благодарим президента ЕИБ Вернера Хойера за сотрудничество и критически важную роль Банка для устойчивости Украины в условиях войны", - заявил Кубраков.
Так, предусмотренные меморандумом 840 миллионов евро будут направлены на подготовку, оценку, финансирование и реализацию проектов восстановления:
- муниципальной инфраструктуры (школ, больниц и т.д.);
- общественных зданий с учетом энергоэффективности;
- инфраструктуры водоснабжения и водоотведения;
- транспортных сетей и городского общественного транспорта.
Также ЕИБ профинансирует развитие цифровой трансформации и усиление кибербезопасности.
Кроме этого, Меморандум предусматривает сотрудничество Украины и ЕИБ по:
- использованию специального трастового фонда от ЕИБ "EU for Ukraine Fund";
- кредитованию проектов в Украине при поддержке гарантий Европейского фонда устойчивого развития плюс (EFSD+).
"Также Министерство восстановления и ЕИБ будут работать над внедрением и применением пакета технической и консультационной помощи для Украины на сумму около 100 миллионов евро.
Европейский инвестиционный банк является одним из крупнейших кредиторов Украины. На сегодня портфолио проектов, которые реализует ЕИБ с украинским государственным, коммунальным секторами и бизнесом достигает более 7 миллиардов евро", - добавили в министерстве.
Экономическая правда