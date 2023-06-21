ЕИБ выделит 840 миллионов евро на восстановление Украины: подписали меморандум

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Украина и Европейский инвестиционный банк подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в проектах восстановления Украины, который предусматривает выделение 840 млн евро на реализацию в 2023 году приоритетных проектов восстановления инфраструктуры Украины.

Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины в Facebook.

Документ подписали вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков и президент ЕИБ Вернер Хойер на полях Ukraine Recovery Conference 2023, которая проходит в Лондоне.

"С начала полномасштабного вторжения РФ Европейский инвестиционный банк выделил Украине 1,7 миллиарда евро экстренной помощи. Эти деньги были направлены на нужды государственного бюджета и поддержали украинскую экономику. Сегодня мы расширяем наше сотрудничество в восстановлении Украины.

Мы будем совместно работать над рядом проектов, направленных на восстановление муниципальной и транспортной инфраструктуры, улучшение энергоэффективности и т.д. Мы ценим поддержку, которую Банк уже предоставил украинцам, и благодарим президента ЕИБ Вернера Хойера за сотрудничество и критически важную роль Банка для устойчивости Украины в условиях войны", - заявил Кубраков.

Так, предусмотренные меморандумом 840 миллионов евро будут направлены на подготовку, оценку, финансирование и реализацию проектов восстановления:

муниципальной инфраструктуры (школ, больниц и т.д.);

общественных зданий с учетом энергоэффективности;

инфраструктуры водоснабжения и водоотведения;

транспортных сетей и городского общественного транспорта.

Также ЕИБ профинансирует развитие цифровой трансформации и усиление кибербезопасности.

Кроме этого, Меморандум предусматривает сотрудничество Украины и ЕИБ по:

использованию специального трастового фонда от ЕИБ "EU for Ukraine Fund";

кредитованию проектов в Украине при поддержке гарантий Европейского фонда устойчивого развития плюс (EFSD+).

"Также Министерство восстановления и ЕИБ будут работать над внедрением и применением пакета технической и консультационной помощи для Украины на сумму около 100 миллионов евро.

Европейский инвестиционный банк является одним из крупнейших кредиторов Украины. На сегодня портфолио проектов, которые реализует ЕИБ с украинским государственным, коммунальным секторами и бизнесом достигает более 7 миллиардов евро", - добавили в министерстве.

Экономическая правда