Курс валют на 21 июня: наличная гривня укрепляется к евро

В среду, 21 июня, наличный доллар в банках и на черном рынке остается на уровне вторника, евро несколько подешевел.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 12:10 курс доллара против гривны на "черном рынке" составил 36,6 – 37,15 грн против котировок в 36,99 – 37,15 во вторник.

В это же время "черный" курс евро составил 40,56 - 40,49 грн против курса 40,44 - 40,77 грн за евро во вторник.

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 36,85 – 37,3 грн (курс на 20 июня – 36,85 – 37,3 грн);

Евро – 40,3 – 40,9 грн (курс на 20 июня – 40,3 – 40,95 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

Приватбанк – 36,75 – 37,25 грн;

Ощадбанк – 36,55 – 37,45 грн;

Укрэксимбанк – 36,6 – 37,3 грн;

Райффайзен – 36,7 – 37,3 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.

Экономическая правда