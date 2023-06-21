В "Дії" полноценно заработала услуга автоматического закрытия ФЛП

Министерство цифоровой трансформации заявило, что теперь на портале "Дія" можно автоматически закрыть ФЛП без участия регистратора.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры в Telegram.

"Хотите закрыть бизнес? Теперь это можно сделать за 1 секунду на портале Дія без участия регистратора. Больше не нужно ждать, пока заявление обработает человек, = все автоматически.

Отмечается, что воспользоваться услугой могут:

физические лица-предприниматели, которые имеют РНУКПН

предприниматели, которые используют паспортные данные вместо карточки налогоплательщика

Чтобы закрыть ФЛП, нужно: авторизоваться на портале Дія - Выбрать услугу - Автоматическое закрытие ФЛП. Далее - нажать Подать заявление. Необходимая информация подтянется из ЕГР.

"Проверьте, все ли данные правильные. Подпишите заявление электронной подписью ФЛП или КЭПом физического лица", - пояснили в министерстве.

После этого данные о закрытии ФЛП автоматически поступят в ЕГР и в налоговую по месту регистрации.

Напомним:

В "Дії" запустили бета-тестирование автоматического закрытия ФЛП - набирают тестировщиков, чтобы проверить и усовершенствовать сервис при необходимости.

Экономическая правда