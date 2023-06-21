В "Дії" полноценно заработала услуга автоматического закрытия ФЛП
Министерство цифоровой трансформации заявило, что теперь на портале "Дія" можно автоматически закрыть ФЛП без участия регистратора.
Об этом сообщает пресс-служба Минцифры в Telegram.
"Хотите закрыть бизнес? Теперь это можно сделать за 1 секунду на портале Дія без участия регистратора. Больше не нужно ждать, пока заявление обработает человек, = все автоматически.
Отмечается, что воспользоваться услугой могут:
- физические лица-предприниматели, которые имеют РНУКПН
- предприниматели, которые используют паспортные данные вместо карточки налогоплательщика
Чтобы закрыть ФЛП, нужно: авторизоваться на портале Дія - Выбрать услугу - Автоматическое закрытие ФЛП. Далее - нажать Подать заявление. Необходимая информация подтянется из ЕГР.
"Проверьте, все ли данные правильные. Подпишите заявление электронной подписью ФЛП или КЭПом физического лица", - пояснили в министерстве.
После этого данные о закрытии ФЛП автоматически поступят в ЕГР и в налоговую по месту регистрации.
Напомним:
В "Дії" запустили бета-тестирование автоматического закрытия ФЛП - набирают тестировщиков, чтобы проверить и усовершенствовать сервис при необходимости.
Экономическая правда