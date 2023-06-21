В НАБУ признали, что не могут справиться с системными хищениями в "Укрзализныце"

Национальное антикоррупционное бюро заявляет о системных фактах хищений, которые фиксируются при закупках "Укрзализныци", из-за чего НАБУ даже было вынуждено создать отдельное подразделение.

Об этом заявил директор НАБУ Семен Кривонос в интервью Укринформу.

"Там постоянная проблема с присвоением средств именно на публичных закупках, есть признаки создания бэк-офисов, которые получают откаты", - сказал Кривонос.

По его словам, НАБУ предоставило правительству рекомендации, поскольку ситуация свидетельствует о необходимости системных изменений на "Укрзализныце" для устранения самой причины возникновения коррупции. Однако, эти рекомендации до сих пор не выполнены.

"Они до сих пор остаются актуальными, и мы надеемся, что правительство наконец исправит ситуацию, которая сложилась на "Укрзализныце" с закупками", - добавил Кривонос.

В свою очередь, НАБУ еще с 2015 года было вынуждено создать целое подразделение, которое занимается расследованием исключительно дел в отношении нарушений на "Укрзализныце".

"В нашем производстве около 80 таких дел. Убытки достигают более 700 млн грн. Мы уже привлекли к ответственности восьмерых руководителей департаментов "Укрзализныци", на которые возложены обязанности закупок", - рассказал глава НАБУ.

Напоминаем:

Год назад Кабмин принял изменения в постановление об осуществлении публичных закупок в условиях военного положения, которыми восстановили общественный контроль за государственными закупками. Но это, очевидно, также не сдвинуло проблему.

Всего неделю назад в Укрзализныце разоблачили очередной эпизод коррупции на закупках на более чем 200 миллионов. Соучастники преступления нашли возможность не проводить открытых торгов и систематически покупать газ по завышенным ценам. Ценовая разница распределялась между участниками сделки.

В конце мая глава правления акционерного общества "Укрзализныця" Евгений Лященко заявил, что дал Национальному антикоррупционному бюро разъяснения относительно возможных злоупотреблений в закупках для УЗ, хотя речь идет о периоде до его прихода на должность.

"Укрзализныця" подтвердила, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски, связанные с закупками для нужд ее отрасли.

На прошлой неделе НАБУ и САП задержали одного из заместителей руководителя закупочного подразделения Укрзализныци и провели обыски в компании. Он подозревается в получении неправомерной выгоды за содействие в заключении договоров с "нужными поставщиками" для нужд железной дороги.

За свои "услуги" он в конце апреля – начале мая получил от поставщиков новый автомобиль Toyota Camry, приобретенный в автосалоне за 1,55 млн грн.

23 мая САП сообщала, что руководитель одного из подразделений "Укрзализныци" и двое его сообщников задержаны, автомобиль изъят по месту жительства чиновника "Укрзализныци", а всем троим сообщено о подозрениях по ч.4 ст.368 (получение неправомерной выгоды в особо крупном размере должностным лицом), ч.3 ст.369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу), ч.1 и ч.2 ст.209 (легализация доходов, полученных преступным путем) УКУ.