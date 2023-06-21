Задержан работник "Укрэнерго", который передавал врагу информацию об энергосистеме

Следователи Управления СБУ в Харьковской области под процессуальным руководством облпрокуратуры сообщили о подозрении работнику регионального подразделения "Укрэнерго" по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

"Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 62-летний харьковчанин, который работал в региональном подразделении "Укрэнерго", поддерживал дружеские связи со своим бывшим коллегой, проживающим в оккупированной Горловке Донецкой области и выполнял роль "связного" между харьковчанином и представителями России.

Имея полный доступ к рабочей базе данных, харьковчанин передавал своему экс-коллеге информацию о работе объединенной энергетической системы Украины и наиболее уязвимых местах энергетического комплекса государства. Полученные данные об украинских АЭС, ТЭС и ТЭЦ горловчанин передавал представителям России.

Как сообщила в свою очередь Служба безопасности Украины, агента разоблачили во время многоэтапной спецоперации в разных регионах.

Установлено, что по указанию агрессора он собирал информацию о местах расположения ключевых электроподстанций на территории Харьковской, Сумской, Полтавской, Донецкой и Луганской областей.

Кроме этого, российский агент сообщал оккупантам об ориентировочном напряжении энергообъектов, а также уровне их повреждений после вражеских обстрелов.

"Разведданные нужны были агрессору для подготовки новых и проведения повторных воздушных ударов по электрическим подстанциям для полного обесточивания 5 областей Украины", - отмечает СБУ.

Установлено, что российская спецслужба завербовала его еще задолго до начала полномасштабного вторжения и перевела в "спящий режим". После 24 февраля 2022 г. ФСБ "активировала" своего агента и определила ему задачи по проведению разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

Для коммуникации использовали заранее отработанные закрытые каналы электронной связи.

Контрразведчики СБУ задержали злоумышленника в Харькове во время выполнения им разведывательного задания ФСБ.