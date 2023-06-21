Подрыв Каховской ГЭС: комиссии начали обследование поврежденного и разрушенного жилья

На Херсонщине комиссии начали обследование жилья, поврежденного или разрушенного в результате подрыва Каховской ГЭС.

Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины в Facebook.

Комиссии созданы при органах местной власти в 8 общинах, которые больше всего пострадали от затопления. Это, в частности:

Белозерская поселковая военная администрация;

Дарьевская сельская военная администрация;

Калиновская поселковая военная администрация;

Новокаховская городская администрация;

Станиславская сельская военная администрация;

Тягинская сельская военная администрация;

Херсонская городская военная администрация;

Чернобаевская сельская военная администрация.

Отмечается, что в компетенцию комиссий будут входить:

обследование домов;

составление соответствующих актов;

внесение результатов обследования в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества;

расчет сумм компенсаций людям, чье жилье было повреждено или разрушено в результате подрыва Каховской ГЭС.

В министерстве напомнили, что правительство выделило более 980 млн грн на восстановление жилья, затопленного в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС. Главным распорядителем средств стала Херсонская областная военная администрация.

"Для поврежденного жилья денежную помощь можно будет получить с помощью услуги єВідновлення. Для этого заявления подаются через приложение Дія.

Относительно уничтоженного жилья, то до вступления в действие постоянного порядка предоставления компенсаций будет работать временная упрощенная процедура. Подача заявлений будет происходить в бумажном виде непосредственно через представителей органов местного самоуправления, а также с 15 июля - через приложение Дія", - отметили в ведомстве.

Как пояснили в министерстве, владельцы жилья должны лично допустить комиссии для обследования квартир и домов и предоставить правоустанавливающие документы. В случае, если документы уничтожены в результате затопления, их необходимо восстановить.

"Это можно сделать, обратившись в центры предоставления административных услуг для получения информации из Реестра прав на недвижимое имущество или обратиться в органы местной власти", - говорится в сообщении.

Сейчас подтопленными на Херсонщине остаются 818 домов в 21 населенном пункте.

"На всех подтопленных дорогах движение уже восстановлено. Продолжается разминирование территории, а также ремонт электросетей и газораспределительных систем", - резюмировали в министерстве.

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