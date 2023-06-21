Нефть дорожает на фоне ожидания заявлений ФРС по ставкам и инфляции

Цены на нефть отскочили в начале среды, восстановившись после двух сессий подряд потерь, поскольку ожидания "ястребиных" заявлений ФРС во второй половине дня и возможное пополнение запасов нефти в США перевесили опасения относительно спроса в Китае.

Об этом пишет Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 35 центов до 76,25 долларов за баррель, а фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) поднялись на 34 цента до 71,53 долларов.

"Мы ожидаем, что председатель ФРС Пауэлл выступит с ястребиным полугодовым отчетом перед Конгрессом, отражающим средний прогноз относительно повышения процентных ставок в ближайшие месяцы и более устойчивой инфляции в ближайшей перспективе", - говорится в сообщении ANZ Research.

Ожидается, что выступление председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла в Конгрессе позднее в среду даст подсказки относительно будущих изменений процентных ставок в крупнейшей экономике мира.

Во вторник на заседании правления ФРС в Вашингтоне двое руководителей ФРС и присоединившийся к ним экономист заявили, что их внимание сосредоточено на снижении слишком высокой инфляции, чтобы экономика США смогла вернуться к устойчивому росту, что, в свою очередь, может стимулировать спрос на нефть.

Возможное сокращение запасов нефти в США также поддержало цены: согласно опросу Reuters, проведенному среди пяти аналитиков, запасы нефти за неделю до 16 июня сократились в среднем примерно на 400 тыс баррелей.

Официальные данные о запасах нефти в США от отраслевой группы Американского института нефти будут опубликованы позже в среду, а Управления энергетической информации - в четверг.

Беспокойство относительно восстановления спроса в Китае, крупнейшем мировом импортере нефти, ограничило рост цен, поскольку его экономика находится в затруднительном положении.

"Единственная причина, почему я считаю, что цены пока не растут (стабильно), заключается в том, что данные из Китая все еще остаются неясными. Тем не менее, стимулы уже есть, и я ставлю на то, что они будут эффективными для возрождения экономики, а вместе с ними мы будем иметь сильный рост спроса во втором полугодии", - сказал директор по исследованиям Rystad Energy Клаудио Галимберти.

"Что касается заседания ФРС, то здесь также нет уверенности, но с последними данными по инфляции на уровне 4%, у них есть пространство для оптимизма", - добавил Галимберти.

Экономическая правда