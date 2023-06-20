Экспорт через "зерновой коридор" за неделю уменьшился на треть - УКАБ

С 12 по 18 июня, в 46-ю неделю работы зернового коридора, экспорт агропродукции через морские порты Большой Одессы упал на 33% по сравнению с предыдущей неделей – до 438,1 тыс. тонн.

Об этом сообщает Украинский клуб аграрного бизнеса.

В этот период было загружено 9 судов, что на 4 единицы меньше прошлой недели.

Эти суда загружены, но они еще не прошли необходимую инспекцию для продолжения движения дальше к клиентам и ожидают ее. На следующей неделе ожидаются еще хуже показатели, потому что за прошлую неделю инспекцию на вход прошло всего 5 судов", - добавили в ассоциации.

Больше всего в течение 46-й недели работы "зернового коридора" экспортировали:

кукурузу (80% экспорта за этот период);

пшеницу (7%);

жмых подсолнечный (7%).

Украинская продукция направилась в Китай, Турцию, Испанию, Италию и Францию.

Всего с начала функционирования "зерновой инициативы" с 1 августа 2022 по 18 июня 2023 удалось экспортировать 32,0 млн т продовольствия.

УКАБ

Экономическая правда