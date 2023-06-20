Сделка со следствием: сын Байдена признает налоговые нарушения - CNN

Сын президента США - Хантер Байден, признает два налоговых нарушения в обмен на сделку со следствием по другому обвинению.

Об этом сообщает CNN.

CNN ссылается на документы Министерства юстиции США. По данным СМИ, Хантер заключит сделку с Федеральной прокуратурой в деле по обвинению о предоставлении ложной информации при приобретении огнестрельного оружия.

Взамен он признает свою вину по двум обвинениям в налоговых правонарушениях.

"Хантер считает важным взять на себя ответственность за ошибки, которые он совершил в трудный период своей жизни", - отметил его адвокат.

Напоминаем:

Расследование в отношении Хантера Байдена началось в конце 2018 года и было связано с возможными нарушениями налогового законодательства и законов об отмывании денег, а также с его бизнес-операциями в зарубежных странах, преимущественно в Китае. Об этом стало известно в 2020 году.

В октябре 2022 года The Washington Post сообщила, что федеральные агенты считают, что собрали достаточно доказательств для обвинения Хантера Байдена в преступлениях, связанных с предоставлением ложных сведений об оружии, а также о налогах.

Осенью 2019 года президент США Дональд Трамп якобы надавил на президента Украины Владимира Зеленского, требуя от него расследовать деятельность Байдена-младшего в украинской компании Burisma. В результате обнародования этой информации, Палата представителей конгресса объявила импичмент Трампу, но Сенат отказался отправлять его в отставку.

Федеральные следователи якобы проверяли в связи с так называемым "делом компании Burisma" лоббистскую фирму Blue Star Strategies, в совет которой формально входил Хантер Байден. Однако оснований для выдвижения обвинений по итогам этого расследования не нашлось.