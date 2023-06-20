Amazon, Hilton и другие компании пообещали трудоустроить в Европе более 13 тысяч украинских беженцев

Более 40 ведущих мировых компаний пообещали предоставить более 250 тысячам беженцев из Украины и других стран рабочие места для обучения на территории Европы.

Об этом говорится в пресс-релизе по итогам бизнес-саммита в Париже.

Согласно сообщению, бренды, которые намерены нанять 13680 украинцев и других беженцев в течение следующих трех лет по всей Европе это:

Amazon (наймёт не менее 5000 беженцев);

Hilton (1500);

Marriott International (1500);

ISS (1000);

Teleperformance (500).

Кроме того, обязательства по трудоустройству беженцев взяли на себя также кадровые агентства. В частности, включив их в состав своих контингентов, а также направив на работу своим клиентам по всей Европе. Речь идет о 152 000 человек, из них Adecco подключит к работе по меньшей мере 50 000 беженцев, Randstad – 40 000, EWL Group – 35 000, ManpowerGroup – 30 000.

Некоторые крупные компании объявили о своих обязательствах проводить обучение, чтобы помочь беженцам развить востребованные технические навыки, такие как ИТ, программирование и кибербезопасность. Accenture обязалась провести обучение и обеспечить поддержку около 16 000 беженцев, Indeed – 15 000 беженцев, Cisco – 10 000 беженцев, Microsoft и Generali – по 5000 беженцев каждая.

"Поскольку российскому вторжению в Украину не видно конца, а Европейский Союз приветствует миллионы украинцев, очень важно, чтобы беженцам была предложена долгосрочная интеграция и надежда на интеграцию на рынок труда", – прокомментировал вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас.