Amazon, Hilton и другие компании пообещали трудоустроить в Европе более 13 тысяч украинских беженцев
Более 40 ведущих мировых компаний пообещали предоставить более 250 тысячам беженцев из Украины и других стран рабочие места для обучения на территории Европы.
Об этом говорится в пресс-релизе по итогам бизнес-саммита в Париже.
Согласно сообщению, бренды, которые намерены нанять 13680 украинцев и других беженцев в течение следующих трех лет по всей Европе это:
- Amazon (наймёт не менее 5000 беженцев);
- Hilton (1500);
- Marriott International (1500);
- ISS (1000);
- Teleperformance (500).
Кроме того, обязательства по трудоустройству беженцев взяли на себя также кадровые агентства. В частности, включив их в состав своих контингентов, а также направив на работу своим клиентам по всей Европе. Речь идет о 152 000 человек, из них Adecco подключит к работе по меньшей мере 50 000 беженцев, Randstad – 40 000, EWL Group – 35 000, ManpowerGroup – 30 000.
Некоторые крупные компании объявили о своих обязательствах проводить обучение, чтобы помочь беженцам развить востребованные технические навыки, такие как ИТ, программирование и кибербезопасность. Accenture обязалась провести обучение и обеспечить поддержку около 16 000 беженцев, Indeed – 15 000 беженцев, Cisco – 10 000 беженцев, Microsoft и Generali – по 5000 беженцев каждая.
"Поскольку российскому вторжению в Украину не видно конца, а Европейский Союз приветствует миллионы украинцев, очень важно, чтобы беженцам была предложена долгосрочная интеграция и надежда на интеграцию на рынок труда", – прокомментировал вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас.