Зеленский подписал закон о возобновлении большой приватизации и изменении структуры ФГИУ
Президент Владимир Зеленский подписал закон об оптимизации структуры Фонда государственного имущества Украины и восстановлении большой приватизации (законопроект №8250).
Об этом сообщил в Telegram первый заместитель председателя налогового комитета ВР, соавтор законопроекта Ярослав Железняк.
Согласно карточке законопроекта на сайте Рады, президент подписал закон 20 июня.
Напомним:
Верховная Рада 30 мая приняла во втором чтении законопроект №8250, который вносит изменения в закон "О Фонде государственного имущества Украины" для его оптимизации.
Как объясняли в ФГИУ, законопроект должен усовершенствовать структуру управления ФГИУ, позволить правительству возобновить большую приватизацию и повысить эффективность работы с имуществом, находящимся под санкциями.
Согласно новому закону, глава ФГИУ будет иметь право самостоятельно назначать и увольнять своих заместителей. 12 региональных отделений-отдельных юрлиц станут структурными подразделениями ФГИУ. Это должно привести к более четкой и понятной ответственности за работу ФГИУ и установлению КРІ для подразделений и рыночных зарплат для работников.
Новый закон также меняет порядок работы с имуществом, на которое наложены санкции:
- по решению Высшего антикоррупционного суда подсанкционное имущество будет передаваться ФГИУ;
- ФГИУ самостоятельно будет решать, что делать с подсанкционным имуществом (то есть, приватизировать, передавать в аренду или оставлять в управлении);
- все полученные средства будут направляться на финансирование потребностей Украины в восстановлении через специальный фонд.
Кроме того, новый закон:
- запрещает лицам, находящимся под санкциями, и гражданам стран-агрессоров занимать должности руководителей и членов наблюдательных советов государственных предприятий;
- отменяет необходимость согласования кандидатур руководителей госпредприятий, находящихся в управлении ФГИУ, с местными органами власти;
- на период военного положения, снимает ограничения на срок действия договоров аренды государственного имущества.
Верховная Рада также поддержала инициативу ФГИУ о продлении срока аренды государственного имущества до пяти лет. До 1 апреля 2022 года Верховная Рада ограничивала возможный срок аренды временем действия военного положения + 12 месяцев, но, как пояснили в ФГИУ, такие условия не стимулируют предпринимателей участвовать в арендных аукционах.
Экономическая правда