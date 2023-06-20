Зеленский подписал закон о возобновлении большой приватизации и изменении структуры ФГИУ

Президент Владимир Зеленский подписал закон об оптимизации структуры Фонда государственного имущества Украины и восстановлении большой приватизации (законопроект №8250).

Об этом сообщил в Telegram первый заместитель председателя налогового комитета ВР, соавтор законопроекта Ярослав Железняк.

Согласно карточке законопроекта на сайте Рады, президент подписал закон 20 июня.

Напомним:

Верховная Рада 30 мая приняла во втором чтении законопроект №8250, который вносит изменения в закон "О Фонде государственного имущества Украины" для его оптимизации.

Как объясняли в ФГИУ, законопроект должен усовершенствовать структуру управления ФГИУ, позволить правительству возобновить большую приватизацию и повысить эффективность работы с имуществом, находящимся под санкциями.

Согласно новому закону, глава ФГИУ будет иметь право самостоятельно назначать и увольнять своих заместителей. 12 региональных отделений-отдельных юрлиц станут структурными подразделениями ФГИУ. Это должно привести к более четкой и понятной ответственности за работу ФГИУ и установлению КРІ для подразделений и рыночных зарплат для работников.

Новый закон также меняет порядок работы с имуществом, на которое наложены санкции:

по решению Высшего антикоррупционного суда подсанкционное имущество будет передаваться ФГИУ;

ФГИУ самостоятельно будет решать, что делать с подсанкционным имуществом (то есть, приватизировать, передавать в аренду или оставлять в управлении);

все полученные средства будут направляться на финансирование потребностей Украины в восстановлении через специальный фонд.

Кроме того, новый закон:

запрещает лицам, находящимся под санкциями, и гражданам стран-агрессоров занимать должности руководителей и членов наблюдательных советов государственных предприятий;

отменяет необходимость согласования кандидатур руководителей госпредприятий, находящихся в управлении ФГИУ, с местными органами власти;

на период военного положения, снимает ограничения на срок действия договоров аренды государственного имущества.

Верховная Рада также поддержала инициативу ФГИУ о продлении срока аренды государственного имущества до пяти лет. До 1 апреля 2022 года Верховная Рада ограничивала возможный срок аренды временем действия военного положения + 12 месяцев, но, как пояснили в ФГИУ, такие условия не стимулируют предпринимателей участвовать в арендных аукционах.

Экономическая правда