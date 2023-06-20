Курс валют на 20 июня: наличная гривна слабеет против доллара на "черном рынке"

Во вторник, 20 июня, наличный доллар на черном рынке несколько укрепился, в банках остался на уровне понедельника, евро также подорожал.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 12:20 курс доллара против гривны на "черном рынке" составил 37,04 – 37,18 грн против котировок в 36,86 – 37,19 в понедельник.

В это же время "черный" курс евро составил 40,56 - 40,82 грн против курса 40,44 - 40,77 грн за евро в понедельник.

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 36,85 – 37,3 грн (курс на 19 июня – 36,85-37,3 грн);

Евро – 40,3 – 40,95 грн (курс на 19 июня – 40,25 – 40,88 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

Приватбанк – 36,75 – 37,25 грн;

Ощадбанк – 36,55 – 37,45 грн;

Укрэксимбанк – 36,65 – 37,35 грн;

Райффайзен – 36,7 – 37,2 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.

Экономическая правда