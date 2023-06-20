В результате ночного обстрела повреждены сети в двух областях – Минэнерго

В результате ночного обстрела дронами повреждены сети в Киевской и Николаевской областях.

Об этом заявили в Минэнерго.

"Ночью враг нанес очередной удар по территории Украины. Из-за падения обломков БПЛА повреждена линия электропередачи в Киевской области, без света остаются почти полтысячи абонентов.

Также из-за ночного обстрела повреждены сети в Николаевской области. Обесточены 2 населенных пункта", - говорится в сообщении.

В Минэнерго также рассказали, что из планового ремонта вышел очередной блок тепловой генерации - он добавит в сеть 100 МВт дополнительной мощности.

"Ремонтная кампания на объектах генерации - тепловой, гидро- и атомной - продолжается. Это важно для качественной подготовки к отопительному сезону.

В целом электроэнергии, которую производят украинские электростанции, полностью достаточно для покрытия потребностей потребителей. Дефицита нет", - добавили в министерстве.

При этом из-за технологических нарушений, возникших на одной из ТЭЦ, утром 20 июня в Киеве временно обесточивались 75 тысяч потребителей. Сейчас все запитаны по резервной линии, причины аварии уточняются.

Также было зафиксировано отключение высоковольтной сети оператора системы передачи на Киевщине. Из-за непогоды (грозовой шторм) выключалась линия электропередачи в Закарпатской области, отчитываются в Минэнерго.

"Продолжается вражеский террор прифронтовых и приграничных с РФ областей. В результате плотных обстрелов без света остались часть потребителей в Запорожской, Донецкой, Николаевской, Херсонской областях. Из-за предыдущих обстрелов остается без света часть потребителей в Черниговской области.

Энергетики работают там, где это позволяет ситуация с безопасностью. В частности, на Харьковщине бригадам вчера удалось запитать более 10 тысяч потребителей. Всего за сутки энергетики вернули свет почти 26 тысячам абонентов в прифронтовых и приграничных областях", - говорится в сообщении.

Относительно последствий подрыва дамбы Каховской ГЭС - продолжается фиксация и ликвидация последствий наводнения, которое возникло из-за подрыва дамбы. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

В Херсоне уже запитали более 370 потребителей, в целом по городу остаются без света из-за подтопления более 14 тысяч абонентов. В деоккупированной части Херсонской области остается обесточенным 1 населенный пункт, почти 1000 потребителей.

На Николаевщине обесточенными остаются более 100 абонентов. Продолжаются восстановительные работы.

Коммерческий импорт электроэнергии за минувшие сутки составил 20 МВт*ч. Экспорт отсутствует, резюмировали в Минэнерго.

Экономическая правда