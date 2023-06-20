Нефть дешевеет, поскольку Китай снизил базовую ставку меньше, чем ожидалось

Цены на нефть упали во вторник после того, как Китай снизил базовые кредитные ставки меньше, чем того ожидали, что посеяло дальнейшее беспокойство относительно перспектив спроса на нефть в крупнейшем в мире импортере сырой нефти.

Об этом пишет Reuters.

Нефть марки Brent подешевела на 19 центов до 75,90 долларов за баррель по состоянию на 05:45 по Гринвичу.

Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) в июле подешевела на 1,02 доллара по сравнению с пятничным закрытием на уровне 70,76 доллара. Срок действия июльского контракта истекает в конце торгов во вторник.

Контракт на нефть WTI с поставкой в августе подешевел на 83 цента с пятницы до 71,10 доллара за баррель. В понедельник расчеты по контракту WTI не проводились из-за государственного праздника в США.

Во вторник Китай снизил две базовые кредитные ставки - однолетнюю базовую кредитную ставку (LPR) и пятилетнюю LPR - на 10 базисных пунктов каждую. Снижение, первое за последние 10 месяцев, было менее агрессивным, чем некоторые прогнозы: 50% респондентов, опрошенных агентством Reuters, ожидали снижения 5-летней LPR на 15 базисных пунктов.

"Снижение ставки было широко ожидаемым, поэтому оно не стало "бычьим" толчком для нефтяных рынков", - сказала рыночный аналитик CMC Markets Тина Тенг.

Снижение ставок следует за последними экономическими данными, которые показали, что розничная торговля и промышленность Китая пытаются сохранить импульс, который наблюдался в начале этого года.

На прошлой неделе китайское правительство провело заседание, чтобы обсудить меры по стимулированию роста экономики, а несколько крупных банков снизили свои прогнозы экономического роста Китая на 2023 год на фоне опасений, что его восстановление после COVID-19 замедляется.

В понедельник двое должностных лиц Европейского центрального банка выступили за дальнейшее повышение ставок на фоне рисков роста инфляции. Рынки также ожидают заявление председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла позже на этой неделе, чтобы получить подсказки относительно будущих процентных ставок.

Экономическая правда