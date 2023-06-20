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В Киеве утром из-за аварии без света были жители Подола, Оболони и Троещины – ДТЭК

Вторник, 20 июня 2023, 09:00 - Алексей Павлыш

Утром 20 июня аварийно обесточивались четыре высоковольтные подстанции ДТЭК Киевские электросети, без света были жители Подола и Оболони и частично Троещины - впоследствии вернули свет во все дома.

Об этом сообщили в ДТЭК.

Отмечается, что четыре высоковольтные подстанции ДТЭК Киевские электросети аварийно обесточились в 7:47.

"Энергетики оперативно переключили клиентов на резервные источники питания и в 8:12 вернули свет во все дома. Причины аварии выясняются", - добавили в компании.

Экономическая правда

Киев электроэнергия энергетика
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