В Киеве утром из-за аварии без света были жители Подола, Оболони и Троещины – ДТЭК

Утром 20 июня аварийно обесточивались четыре высоковольтные подстанции ДТЭК Киевские электросети, без света были жители Подола и Оболони и частично Троещины - впоследствии вернули свет во все дома.

Об этом сообщили в ДТЭК.

Отмечается, что четыре высоковольтные подстанции ДТЭК Киевские электросети аварийно обесточились в 7:47.

"Энергетики оперативно переключили клиентов на резервные источники питания и в 8:12 вернули свет во все дома. Причины аварии выясняются", - добавили в компании.

Экономическая правда