Поступления в бюджет от азартных игр выросли в десятки раз

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В мае в государственный бюджет поступил 851 миллион гривень налогов от компаний, занимающихся организацией азартных игр. Это в четыре раза больше, чем за весь прошлый год.

Об этом сообщил народный депутат от фракции "Голос", первый заместитель руководителя Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк сообщил в Telegram.

"Налоги с игорного бизнеса - 851 млн грн только за май. Это в 4 раза больше чем было за весь 2021 год", – написал Железняк.

Он уточнил, что на рост суммы уплаченных налогов повлияли сроки уплаты налога на прибыль. Кроме того, за последние месяцы удалось уменьшить количество схем, которые позволяли избегать налогообложения.

Напоминаем:

Верховная Рада 12 января приняла законопроект №8079 о запрете пребывания игорного бизнеса на упрощенной системе налогообложения.

В пояснительной записке к документу авторы отмечали, что с 1 января по 31 августа 2022 года субъекты хозяйствования, занимающиеся организацией и проведением азартных игр, лотерей, пари (букмекерское пари, пари тотализатора) и которые впоследствии перешли на упрощенную систему налогообложения, в целом уплатили 174 млн грн налога на прибыль предприятий, 0,3 млн грн налога на добавленную стоимость и 0,1 млн грн земельного налога.

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А с момента перехода на упрощенную систему эти же субъекты уплатили лишь 13,4 млн грн единого взноса, продолжая осуществлять активную деятельность.

Экономическая правда