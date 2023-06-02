В Киеве и области из-за грозы частично исчез свет
Пятница, 2 июня 2023, 17:54 -
В Киеве и области непогода вызвала отключение электроэнергии у потребителей.
Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.
"В настоящее время уже зафиксированы отключения, связанные с непогодой, в Подольском, Святошинском и Оболонском районах", - сообщили в столичном операторе.
В Киевской области уже наблюдаются отключения в Фастовском и Бучанском районах.
"Наши аварийные бригады переведены в усиленный режим и работают 24/7, чтобы как можно скорее ликвидировать последствия непогоды", - добавили в компании.
Также в ДТЭК напомнили, что сложные погодные условия могут привести к падению деревьев и обрыву проводов. И призывали абонентов осторожничать, не пренебрегать правилами безопасности и не приближаться к линиям электропередач.
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