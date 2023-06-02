Правительство зарегистрировало новый индустриальный парк: какие предприятия там будут работать
Кабинет Министров на заседании в пятницу, 2 июня, включил в реестр еще один индустриальный парк – "Вестерн Индастриал" в Закарпатье.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
Индустриальный парк "Вестерн Индастриал" площадью 21,7 га находится на территории пгт. Буштыно Тячевского района Закарпатской области.
Первая вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко отметила, что функционирование индустриальных парков стимулирует развитие украинской промышленности, предоставляет рабочие места для населения и наполняет местные бюджеты.
"На базе нового индустриального парка будет создано 1100 рабочих мест в перерабатывающей отрасли. Развитие переработки повышает добавленную стоимость продукции и диверсифицирует украинский экспорт", - добавила она.
Да, новые рабочие места будут созданы в сферах:
- производства мебели;
- лесопильного и стругального производства;
- изготовление изделий из древесины;
- производству строительных металлических конструкций и изделий;
- производства стекла и изделий из стекла;
- производства строительных материалов из глины и т.д.
Теперь с "Вестерн Индастриал" в Реестре индустриальных (промышленных) парков насчитывается 64 таких промышленных площадок.
Экономическая правда