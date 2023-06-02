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Правительство зарегистрировало новый индустриальный парк: какие предприятия там будут работать

Пятница, 2 июня 2023, 17:28 - Анастасия Жарикова

Кабинет Министров на заседании в пятницу, 2 июня, включил в реестр еще один индустриальный парк – "Вестерн Индастриал" в Закарпатье.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Индустриальный парк "Вестерн Индастриал" площадью 21,7 га находится на территории пгт. Буштыно Тячевского района Закарпатской области.

Первая вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко отметила, что функционирование индустриальных парков стимулирует развитие украинской промышленности, предоставляет рабочие места для населения и наполняет местные бюджеты.

"На базе нового индустриального парка будет создано 1100 рабочих мест в перерабатывающей отрасли. Развитие переработки повышает добавленную стоимость продукции и диверсифицирует украинский экспорт", - добавила она.

Да, новые рабочие места будут созданы в сферах:

  • производства мебели;
  • лесопильного и стругального производства;
  • изготовление изделий из древесины;
  • производству строительных металлических конструкций и изделий;
  • производства стекла и изделий из стекла;
  • производства строительных материалов из глины и т.д.

Теперь с "Вестерн Индастриал" в Реестре индустриальных (промышленных) парков насчитывается 64 таких промышленных площадок.

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