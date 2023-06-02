Набсовет "Укрзализныци" прокомментировал обыски НАБУ в компании

Наблюдательный совет "Укрзализныци" заявил, что с пониманием относится к проверкам со стороны правоохранительных органов и надеется на объективный результат расследования.

Об этом говорится в заявлении главы наблюдательного совета УЗ Гепарда Хафера.

"Наблюдательный совет подтверждает свою неизменную готовность содействовать и всесторонне сотрудничать с правоохранительными и контролирующими органами в Украине. Наблюдательный совет с пониманием относится к проверкам со стороны правоохранительных органов и надеется на объективный результат расследования.

В свою очередь, наблюдательный совет прилагает максимальные усилия для того, чтобы обеспечить проведение проверок и расследований Обществом прозрачным способом с соблюдением всех требований законодательства", - заявил Хафер.

Глава наблюдательного совета добавил, что "Укрзализныця" провозглашает политику нулевой толерантности к коррупции и стремится к системному предотвращению коррупционных проявлений и их полного искоренения".

Напомним:

Глава правления акционерного общества "Укрзализныця" Евгений Лященко заявил, что дал Национальному антикоррупционному бюро разъяснения относительно возможных злоупотреблений в закупках для УЗ, хотя речь идет о периоде до его прихода на должность.

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"Укрзализныця" подтвердила, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски, связанные с закупками для нужд ее отрасли.

На прошлой неделе НАБУ и САП задержали одного из заместителей руководителя закупочного подразделения Укрзализныци и провели обыски в компании. Он подозревается в получении неправомерной выгоды за содействие в заключении договоров с "нужными поставщиками" для нужд железной дороги.

За свои "услуги" он в конце апреля – начале мая получил от поставщиков новый автомобиль Toyota Camry, приобретенный в автосалоне за 1,55 млн грн.

23 мая САП сообщала, что руководитель одного из подразделений "Укрзализныци" и двое его сообщников задержаны, автомобиль изъят по месту жительства чиновника "Укрзализныци", а всем троим сообщено о подозрениях по ч.4 ст.368 (получение неправомерной выгоды в особо крупном размере должностным лицом), ч.3 ст.369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу), ч.1 и ч.2 ст.209 (легализация доходов, полученных преступным путем) УКУ.

Экономическая правда