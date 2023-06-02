В Николаеве второй день проблемы с водоснабжением: обещают восстановить за несколько суток

В Николаеве второй день нет централизованного водоснабжения - восстановить его обещают в течение нескольких суток.

Об этом сообщает "Николаевводоканал".

В четверг в "Николаевводоканале" заявили, что на насосных станциях водопровода возникла техническая проблема.

"Начинаем подавать в город воду с пониженным давлением. Возможно в отдельных районах вообще будет отсутствовать.

Уверяем, что специалисты сделают все возможное, чтобы как можно скорее вернуть в ваши дома комфорт. Пока следует сделать определенный запас воды для бытовых нужд", - заявляли в компании.

В пятницу в "Николаевводоканале" добавили, что по состоянию на 13:00 ремонтные работы на насосных станциях еще продолжаются.

"Сможем восстановить водоснабжение в течение нескольких суток. Напоминаем, что вода будет подаваться не питьевого качества, а пригодна только для хозяйственно-бытовых нужд.

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Сейчас еще есть дома, в которых с низким давлением, но подается вода. Поэтому жителям рекомендуем набрать в емкости", - говорится в сообщении.

Экономическая правда