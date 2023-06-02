Meta с сентября частично вернет работников в офисы

Начиная с сентября работникам Meta придется работать в офисах компании три дня в неделю.

Об этом сообщает CNBC.

Гигант социальных сетей начал сообщать сотрудникам о своей новой политике удаленной работы, которая не повлияет на существующих работников, преимущественно работающих удаленно.

"Мы стремимся к распределенной работе, и мы уверены, что люди могут оказать значительное влияние как из офиса, так и дома. Мы также стремимся постоянно совершенствовать нашу модель, чтобы содействовать сотрудничеству, отношениям и культуре, необходимым для того, чтобы сотрудники могли выполнять свою работу как можно лучше", – сказал представитель Meta в заявлении.

Материнская компания Facebook Meta впервые распространила свою политику отдаленной работы на всех штатных работников в июне 2021 года.

Однако с тех пор многие компании, такие как Amazon и материнская компания Google Alphabet, изменили предыдущие планы дистанционной работы и призвали своих работников возвращаться в офисы по крайней мере три дня в неделю.

В марте Цукерберг намекнул, что намерен обновить политику Meta, когда сказал, что компания провела внутренний анализ, показавший, что инженеры, работающие лично, "делают больше".

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"Наш предварительный анализ данных о производительности показывает, что инженеры, которые либо присоединились к Meta лично, а затем перешли на дистанционную работу или остались лично, в среднем показали лучшие результаты, чем присоединившиеся люди.

Этот анализ также показывает, что инженеры в начале своей карьеры в среднем работают лучше, когда они работают лично с товарищами по команде минимум три дня в неделю", — сказал Цукерберг.

В мае Meta провела последний раунд больших увольнений, являющихся частью "года эффективности" компании, в результате чего примерно 21 000 сотрудников потеряют работу.