Правительство поручило Минцифри создать портал "Дія. Цифровая общество": как будет работать

Кабинет Министров на заседании в пятницу, 2 июня, утвердил положение о вебпортале "Дія. Цифровое общество".

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

Положение предусматривает, что вебпортал создается для предоставления местным госадминистрациям, другим государственным органам, органам местного самоуправления, физическим и юридическим лицам информации, необходимой для планирования и осуществления мероприятий, направленных на цифровое развитие, цифровую трансформацию и цифровизацию на местном и региональном уровнях.

Также документом определены задачи, функциональные возможности, субъекты и структура указанной платформы, содержание информации на ней и порядок ее внесения.

Министерству цифровой трансформации было поручено создание и ввод вебпортала в эксплуатацию.

Экономическая правда