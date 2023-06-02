Из-за действий россиян деградировала система аварийного реагирования ЗАЭС

Россияне почти полностью деградировали систему аварийной готовности и реагирования на ЗАЭС, МАГАТЭ пока не отреагировало на ситуацию.

Об этом сообщает пресс-служба Госатомрегулирования.

Захватчики продолжают оказывать давление на персонал ЗАЭС, прибегают к запугиваниям, обыскам в частных помещениях сотрудников станции, запрещают контакты с лицами, находящимися на подконтрольной украинскому правительству территории. При попытке людей покинуть оккупированную территорию препятствуют и угрожают конфискацией имущества.

"Из-за демонтажа или краж российскими захватчиками важных элементов систем, выведения из строя частицы компьютерной техники и т.п. значительных усилий и ресурсов требует восстановления система физической защиты на станции. Оккупанты почти полностью деградировали систему аварийной готовности и реагирования на ЗАЭС", - отметили в ГИЯРУ.

По приказу оккупационной администрации, ядерные террористы заблокировали передачу информации из Автоматизированной системы контроля радиационной обстановки Запорожской АЭС.

"Об этом случае, угрожающем безопасности на ЗАЭС, украинский регулятор проинформировал МАГАТЭ, однако не получал уведомлений о возможных планируемых мерах со стороны Агентства для урегулирования этой ситуации", - и.о. главы Госатомрегулирования Олег Кориков во время онлайн-встречи с международными партнерами.

Руководитель ГИЯРУ в очередной раз подчеркнул, что восстановление систем ядерной безопасности и защищенности на ЗАЭС возможно только при полной деоккупации и демилитаризации станции.