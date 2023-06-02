Из-за ночного обстрела отключались линии электропередачи в Киеве и области – Минэнерго

В Минэнерго заявили, что в результате ночного обстрела отключались линии электропередачи в Киеве и области. В Донецкой области РФ ударила по объекту генерации, обесточена шахта.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

"Ночью враг нанес очередной массированный ракетно-дроновой удар. В частности, вражеской целью стали Киев и Киевская область. В результате обстрела есть повреждения и технологические нарушения. Были зафиксированы отключения нескольких линий электропередачи.

В Донецкой области в результате обстрелов были обесточены 8 населенных пунктов. Под удар попал и объект генерации электроэнергии - повреждена теплосеть. Также без питания осталась шахта", - говорится в сообщении.

При этом на Харьковщине из-за обстрелов без электроэнергии более 13 тысяч потребителей. Из-за предыдущих обстрелов также остается без света часть потребителей в Сумской, Запорожской, Херсонской, Черниговской областях.

"Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация с безопасностью. За сутки удалось вернуть свет для почти 25 тыс потребителей. Большинство из них - это абоненты в Донецкой и Херсонской областях. На Херсонщине запитали населенный пункт, который был обесточен с начала деоккупации", - заявили в министерстве.

Отмечается, что энергетическая система работает стабильно. Дефицит электроэнергии отсутствует.

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"Коммерческий импорт электроэнергии составил 388 МВт/ч. Экспорт в Польшу составил 1000 МВт/ч.

За сутки объем природного газа в украинских хранилищах вырос на 27,4 миллиона кубометров. Запасы голубого топлива составляют более 9,5 миллиарда метров кубических", - резюмировали в Минэнерго.

Экономическая правда