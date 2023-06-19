Правительство обновило Письмо о намерениях и Меморандум с МВФ: когда ожидается транш

Кабинет Министров на заседании в понедельник, 19 июня, утвердил обновленное Письмо о намерениях и Меморандуме с МВФ об экономической и финансовой политике.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

"На сегодняшнем заседании правительства также принимаем ключевое решение для макрофинансовой стабильности государства. Утверждаем обновленные Письмо о намерениях и Меморандуме с МВФ об экономической и финансовой политике", - отметил он.

Глава правительства добавил, что в документах зафиксированы обязательства Украины, которые уже реализуются и будут реализованы в будущем. В частности, об улучшении бизнес-климата, усилении верховенства права, борьбе с коррупцией.

"Ожидаем в ближайшее время получить следующий транш от фонда на сумму 900 млн долларов", - добавил премьер.

Напоминаем:

Международные партнеры с начала года предоставили Украине бюджетную поддержку на сумму 19,8 миллиарда долларов.

Экономическая правда