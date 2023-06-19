Парниковые газы нагревают Европа вдвое быстрее, чем остальную планету

Климат в Европе потеплел на 2,3 градуса в 2022 году по сравнению с доиндустриальной эпохой (1850-1900 гг.), что вдвое превышает среднемировой показатель с 1980-х годов.

Об этом объявили в понедельник ООН и Европейская программа Copernicus, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

В то время как вся планета потеплела почти на 1,2 градуса из-за выбросов парниковых газов, "Европа является регионом, который быстрее всего потеплеет в мире", заявил профессор Петтери Таалас, генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации ООН (ВМО).

В ноябре ВМО объявила, что с 1980-х годов Европа потеплела со скоростью +0,5 градуса за десятилетие, что вдвое быстрее, чем в среднем в других пяти глобальных погодных регионах.

На большей части Европы "высокие температуры усилили интенсивные и широкомасштабные засухи, вызвали сильные лесные пожары, которые заняли второе место по площади сжигания на континенте за всю историю наблюдений, и стали причиной гибели тысяч людей от тепловых волн", сказал Петтери Таалас.

По данным Базы данных о чрезвычайных ситуациях (EM-DAT), метеорологические, гидрологические и климатические опасности в Европе в 2022 году непосредственно повлияли на 156 000 человек и вызвали 16 365 смертей, почти исключительно из-за жары.

С 1980 года метеорологические катастрофы (жара, наводнения и т.д.) стали причиной смерти 195 000 человек, сообщило в среду Европейское агентство по окружающей среде (ЕАОС). Экономический ущерб, в основном связанный с наводнениями и штормами, оценивается в общей сложности примерно в два миллиарда долларов на 2022 год.

2022 год, "к сожалению, не был уникальным случаем или климатической диковинкой", прокомментировал Карло Буонтемпо, директор обсерватории изменения климата Европейского Союза Copernicus.

Это "часть тенденции, которая сделает экстремальные эпизоды теплового стресса более частыми и интенсивными во всем регионе", добавил он.

Напоминаем:

В Германии местные власти некоторых районов допускают и уже внедряют меры экономии воды, сколько ожидается крайне засушливое лето.