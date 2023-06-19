На комиссии в "Дія" зарабатывают владельцы онлайн казино

Владелец компании, которая обеспечивает проведение всех онлайн-платежей через государственный портал и приложение "Дія", получая с этого процент, является исполнительным директором онлайн казино Pin-Up.ua.

Об этом свидетельствуют данные открытых источников и информация Министерства цифровой трансформации.

В Минцифре объясняют, что для проведения платежей в "Дія" должен использоваться функционал процессинга (обработка информации при осуществлении платежных операций).

"Дія не имеет собственной платежной системы и не может выполнять платежные операции согласно законодательству. Так что для проведения онлайн-платежей нужна финансовая компания", – объясняют в министерстве.

Реализация процессинга оплаты предполагает использование технологии автоматической обработки безналичных транзакций между пользователем, который посылает деньги, и получателем перевода. К примеру, в случае уплаты налогов, средства поступают на счета казначейства.

На сегодняшний день в приложении "Дія" можно произвести следующие оплаты:

штрафы за нарушение ПДД;

единый социальный взнос;

штраф за несвоевременную уплату единого социального взноса;

долг за исполнительное производство;

единый налог;

штраф за неуплату единого налога;

замену водительского удостоверения.

Кроме того, в "Дія" можно поддержать донатами ВСУ через UNITED24 или приобрести военные облигации.

За каждую транзакцию ООО "Финансовая компания "Единое пространство" получает от 1,5% до 2,2%, в зависимости от категории платежей. Правда, донаты на ВСУ через UNITED24 на "Армия дронов" и операции по покупке военных облигаций проводятся без комиссии.

За 2022 год через "Дія" украинцы провели более 2,7 млн онлайн-оплат, включая покупку военных облигаций, а за 2023 год - более 1,5 млн онлайн-оплат. В министерстве не ответили, какой доход из этих получил "Единое пространство".

Согласно открытым данным на сервисе Opendatabot в 2022 году доход ООО "ФК "Единое пространство" составил 25,3 млн грн против 9,3 млн грн годом ранее. Чистая прибыль за отчетный период выросла с 428 тыс грн до 2,7 млн грн.

На вопрос о том, как эта компания получила возможность обеспечивать процессинг онлайн-оплат в Минцифре, отмечают, что первые платные услуги в "Дія" созданы через программу международной технической помощи "Электронное управление ради подотчетности власти и участия общества" (EGAP).

Соответственно донор самостоятельно проводил процедуру отбора технического разработчика, в котором победило ООО "Компьютерные информационные технологии" (IT-компания Kitsoft).

Эта компания специализируется на создании IT-продуктов для государственных органов и бизнеса. Еще в 2021 году Kitsoft выиграла тендер стоимостью 38,4 млн грн на разработку Единого государственного портала электронных услуг по заказу ГП "Дія".

Всего услугами этой ІТ-компании пользовались около 40 государственных органов, учреждений и организаций. Интересно, что в начале 2022 года более 15 государственных сайтов испытали массированную кибератаку из-за уязвимости системы управления содержимым сайта, разрабатываемой Kitsoft.

В Минцифре добавляют, что именно этот разработчик интегрировал на портал "Дія" платежную систему ООО "ФК Единое пространство". У Kitsoft на запрос ЭП не ответили.

Согласно открытым данным ООО "ФК "Единое пространство" основано в августе 2019 года. Владелец компании – Игорь Зотько, который также является основателем ООО "Укр Гейм Технолоджи".

Последняя получила лицензию на организацию и проведение азартных игр казино в сети Интернет, по которой работает онлайн-казино Pin-Up.ua. Сам Зотько является операционным директором Pin-Up.ua.

Расследователи OSINT-коммьюнити Molfar совместно с AIN.ua в мае 2022 года пришли к выводу, что Pin-Up в Украине имеет несколько юридических лиц: ООО "Пин-Ап" и ООО "Укр Гейм Технолоджи". В январе 2023 года ООО "Пин-АП" изменило название на ООО "Транитадевелопмент". Ее основательницей является Марина Ильина, возглавляющая PIN-UP Global.

В украинском офисе Pin-Up сообщили, что ООО "Транитадевелопмент" на момент лицензирования игорного рынка Украины рассматривалось в качестве потенциального партнера бренда Pin-Up, но так им и не стало.

"Марина Ильина кроме ООО "Пин-Ап" является основателем ООО "А-Тренд" через кипрское юрлицо Piprose Holding Ltd, предыдущим владельцем которого указана кипрская Karmelino Investments Ltd, которая также является номинальным директором в ряде юрлиц и предположительно связана с импортом угля из РФ в Украину, основателем пророссийской партии "ОПЗЖ" Виктором Медведчуком", - отмечают расследователи из Molfar.

Кроме того, в Pin-Up, отвечая на вопрос, имели ли они отношение к российскому отделению Pin-Up на момент регистрации в Украине, заверили, что деловых отношений с Россией или лицами, зарегистрированными и работающими в РФ, не было.

К тому же, в Pin-Up Global в июне 2022 года на своей официальной странице заявили о выходе с российского рынка, передав активы новому владельцу.

Экономическая правда