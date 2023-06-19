ЕБРР и Украина на этой неделе подпишут соглашения об обеспечении секторов экономики

Европейский банк реконструкции и развития планирует подписать с Украиной документы об усилении энергетической безопасности и аграрного и финансового секторов.

Об этом говорится в пресс-релизе ЕБРР, передает Укринформ.

Президент банка Одиль Рено-Бассо отметила, что ЕБРР изначально имеет очень практичную цель: поддерживать устойчивость реального сектора украинской экономики здесь и сейчас, уделяя первостепенное внимание энергетической безопасности, жизненно важной инфраструктуре, продовольственной безопасности и поддержке частного сектора.

"На этапе восстановления, в дополнение к продолжению поддержки реформ мы планируем работать еще активнее в этих направлениях и продолжать поддержку ключевых секторов экономики Украины", - добавила она.

На конференции по вопросам восстановления Украины 2023 г. ЕБР присоединится к обсуждениям о предстоящем восстановлении, его планировании и финансировании.

ЕБРР также намерена подписать три меморандума о взаимопонимании с Премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем о дальнейшей работе над усилением энергетической безопасности Украины. Один из этих меморандумов будет касаться гидроэнергетики с учетом ситуации на Каховской ГЭС, другие два – электроэнергетики и газового сектора.

Также на конференции банк планирует подписать два проекта: один в секторе агробизнеса в рамках направления "Обеспечение продовольственной безопасности" и еще один – в секторе финансовых учреждений в рамках направления "Обеспечение устойчивости частного сектора".

Также Рено-Бассо подпишет от имени ЕБРР меморандум о взаимопонимании с 17 финансовыми организациями развития сотрудничества в рамках совместных инвестиций в Украине, в основном в частном секторе.

"Подписание этого меморандума станет следующим шагом после достигнутой в мае договоренности между ЕБРР и финансовыми организациями развития из стран "Большой семерки" по созданию общей платформы для инвестиций в Украину", - добавляет агентство.

Также банк подпишет заявление о намерениях по возобновлению рынка страхования в Украине.

Экономическая правда