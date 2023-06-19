В Одесской и Харьковской областях разоблачили чиновников, требовавших "дань" у предпринимателей

Служба безопасности Украины и ГБР разоблачили схемы вымогательства денег с экспортеров украинской агропродукции в Одесской области и предпринимателей в Харьковской области - в обоих случаях "дань" собирали чиновники региональных управлений Госпродпотребслужбы.

Об этом сообщают пресс-службы СБУ и ГБР.

К организации сделки с экспортерами причастны чиновники Главного управления Госпродпотребслужбы в Одесской области и государственного учреждения "Одесская областная фитосанитарная лаборатория".

Как отметили в СБУ, ежемесячные "доходы" организаторов "схемы" достигали 1 млн дол. В обмен на взятки чиновники "гарантировали" предпринимателям беспрепятственное оформление лабораторных исследований и сертификатов соответствия сельхозтовару, основными для продажи зерновых за границу.

К незаконной деятельности чиновники также были привлечены три руководителя аффилированных частных компаний, занимающихся документальным сопровождением грузов.

"Зернотрейдеры должны платить суммы наличными или перечислять их на банковские счета подконтрольных должностным лицам фирм", - добавили правоохранители.

Сотрудники СБУ задокументировали несколько фактов получения должностными лицами взяток, задержали бывшего руководителя Управления фитосанитарной безопасности регионального управления Госпродпотребслужбы, заместителя руководителя и инспектора Одесской областной фитосанитарной лаборатории и трех руководителей подконтрольных фирм.

В настоящее время им сообщено о подозрении и четырем из них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 5 млн грн каждому. Еще двоим – назначен круглосуточный домашний арест.

В другом эпизоде работники ДБР задержали руководство Госпродпотребслужбы Харьковской области.

"Пользуясь своими должностями, чиновники долгое время терроризировали местных предпринимателей с требованием платить взятки", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что руководитель Госпродпотребслужбы в Харьковской области и начальник одного из районных управлений ведомства создали организованную преступную группу, в которую также привлекли работника службы и гражданское лицо.

Каждый участник выполнял свои роли: от общего руководства действиями группы до поиска потенциальной жертвы и обложения ее данью.

Деньги фигуранты требовали у предпринимателей, запугивая их искусственными проверками и разными санкциями и штрафами.

Все четыре члена организованной преступной группы задержаны после получения очередной "месячной платы".

Экономическая правда