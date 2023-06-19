Суд не разрешил рассматривать дело ПриватБанка и НЗФ в закрытом формате

Северный апелляционный хозсуд отклонил ходатайство Никопольского завода ферросплавов (НЗФ) "из орбиты" Игоря Коломойского о рассмотрении в закрытом судебном заседании дела о прекращении обязательств по кредитному договору с ПриватБанком.

Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

"При рассмотрении дела аргументация юристов НЗФ, которые ссылались "на конфиденциальность данных и банковскую тайну по операциям", была опровергнута представителем ПриватБанка, который отметил общественную огласку дела", - заявили в банке.

"Информация по иску НЗФ к ПриватБанку изложена в предыдущих решениях судов низших инстанций, а следовательно в публичном доступе. Это дело имеет высокую заинтересованность как со стороны медиа, так и со стороны стран, которые придерживаются принципов справедливого правосудия и демократии. Об этом свидетельствуют и многочисленные запросы от них по онлайн-трансляции судебного заседания", - говорится в позиции госбанка.

В деле речь идет о кредите, который является частью масштабной схемы вывода средств из банка, в результате которой банк понес многомиллионные убытки. Дело по этой схеме рассматривается Канцлерским судом штата Делавэр (США), напомнили в пресс-службе ПриватБанка.

"НЗФ всячески пытается избежать публичности и открытости при рассмотрении дела, но мы отстояли прозрачность судебного процесса. Общество должно понимать реальное положение дел.

Средства вкладчиков ПриватБанка разворовывались через выдачу фактически безвозвратных кредитов компаниям, приближенным к бывшим владельцам. Финансовые возможности банка были выхолощены. И только усилиями государства финансовое учреждение было спасено. Мы уверены в своей позиции и не прекратим отстаивать справедливость и верховенство права в судах", - говорится в позиции банка.

Следующее рассмотрение дела по иску НЗФ к ПриватБанку суд перенес на 1 августа.

В банке также напомнили, что с 2020 года заемщики, аффилированные с экс-владельцами, в том числе и НЗФ, подали против ПриватБанка более 200 исков на миллиардные суммы. Дела были объединены в 14 производств. В исках содержится требование прекратить их кредитные договоры с ПриватБанком как выполненные.

Экономическая правда