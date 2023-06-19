Всемирный банк даст Украине очередной кредит на зарплаты педагогов и госслужащих

В государственный бюджет Украины поступил кредит от Всемирного банка поступили в размере 63 млн евро для финансирования выплат педагогам и госслужащим.

Об этом сообщает Министерство финансов.

Деньги предоставлены Международной ассоциацией развития (IDA) на льготных условиях в рамках проекта Всемирного банка "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE).

Срок погашения кредита составляет 10 лет, с четырехлетним льготным периодом.

Как следует из сообщения, данным кредитом планируется покрыть уже выплаченные зарплаты за два месяца.

"Средства будут направлены на частичное возмещение расходов госбюджета, осуществленных для обеспечения оплаты труда работников государственных органов и педагогических работников за февраль и март 2023 года", - говорится в сообщении.

Напоминаем:

Предыдущий кредит под такие же условия и на эти же цели Всемирный банк предоставил в начале мая. Кредит составил 189 млн евро.

За полторы недели до того Украина получила грант от США в размере $1,25 млрд - на пенсии и зарплаты. Как известно, помощь в форме грантов не увеличивает долговую нагрузку.

Кроме того, тогда же Евросоюз перечислил Украине 1,5 млрд евро макрофинансовой помощи.

1 мая во Всемирном банке подсчитали, что в Украине более 7 млн человек оказались за чертой бедности из-за войны.